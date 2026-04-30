«Όχι» στην αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στη Θάσο είπαν οι κάτοικοι στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ

Με την παρουσία κατοίκων της Θάσου στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ «σημαδεύτηκε» η συνεδρίαση της λογοδοσίας την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Οι κάτοικοι της Θάσου ζητούν να μην πραγματοποιηθεί η αποθήκευση Διοξειδίου του άνθρακα στη Θάσο και για το λόγο αυτό ήρθαν στην Κομοτηνή για να διαμαρτυρηθούν απέναντι στην πρόσφατη γνωμοδότηση της περιφερειακής Επιτροπής για τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυση.

Όπως τονίζουν, «η στάση της διοίκησης της Περιφέρειας συνιστά ξεκάθαρη προώθηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων για τα κέρδη της εταιρείας, αγνοώντας την αντίθεση του λαού της Θάσου».

