Οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις από απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω πυρκαγιάς

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλεί τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς να κινηθούν άμεσα, καθώς η τήρηση της προθεσμίας των 48 ωρών από το συμβάν είναι απαραίτητη για την ένταξη στη διαδικασία αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού, οι παραγωγοί οφείλουν:

Να υποβάλουν Δήλωση Ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον δήμο τους, το αργότερο εντός 48 ωρών.

Να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τα ζώα που χάθηκαν (είδος, αριθμός, ηλικία, παραγωγική κατάσταση).

Να επισυνάψουν αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου πριν την πυρκαγιά (μητρώα εκτροφής, βιβλιάρια υγείας κ.ά.).

Να διατηρήσουν τα πτώματα των ζώων στον χώρο που βρέθηκαν, έως την αυτοψία των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.

Μετά την εκτίμηση, να προχωρήσουν στην καύση των πτωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για την αποφυγή κινδύνων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών για την άμεση αποκατάσταση των απωλειών και ενημερώνει πως, αφού ολοκληρωθεί η οριοθέτηση των πυρκαγιών, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης για όλες τις ζημιές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ή στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.