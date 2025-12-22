Καινοτόμο σύστημα βιολογικής απονιτροποίησης στον Αλμυρό

Με 71.690,00 € η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα μετέχει στο πρόγραμμα LIFE AQUARESCUE για την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος βιολογικής απονιτροποίησης και απομάκρυνσης μετάλλων από τα ύδατα του Αλμυρού.

Το έργο LIFE AQUARESCUE είναι ένα τετραετές πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο και έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υπόγειων υδάτων που έχουν υποβαθμιστεί από τη γεωργία και την εισροή θαλασσινού νερού εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους για την απομάκρυνση νιτρικών, μετάλλων και χλωριόντων. Σε αυτές τις χώρες, τα υπόγεια νερά υποφέρουν από ρύπανση από νιτρικά και διείσδυση θαλασσινού νερού στις παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιοχές όπου υπάρχει ρύπανση από μέταλλα στα υπόγεια ύδατα, μαζί με ρύπανση από νιτρικά και χλωριόντα. Η Θεσσαλία επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης λόγω της στρατηγικής σημασίας της για τον αγροτικό τομέα και της ευαλωτότητάς της στην κλιματική αλλαγή, όπως φάνηκε ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τις φυσικές καταστροφές .

Ακαδημαϊκοί εταίροι, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές συνεργάζονται στενά για να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη προσπάθεια που περιλαμβάνει, την επεξεργασία των υπόγειων νερών κα την προγνωστική μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών του υδροφορέα. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε προηγούμενα ερευνητικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα και είναι πλέον ώριμα για να εφαρμοστούν στις περιοχές ενδιαφέροντος, ενώ στην Θεσσαλία έχει επιλεγεί ο Αλμυρός.

Στόχος του έργου είναι ένα καινοτόμο σύστημα βιολογικής απονιτροποίησης και απομάκρυνσης μετάλλων ακολουθούμενο από μονάδα απομάκρυνσης χλωριόντων.

Επίσης προβλέπεται δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων υδάτων που συνδυάζει τις συμβατικές μεθόδους παρακολούθησης με καινοτόμους αισθητήρες, ώστε να αντικατοπτρίζεται πλήρως η κατάσταση των υδάτων. Θα εφαρμοστεί ένα ισχυρό και ευέλικτο Ολοκληρωμένο Σύστημα Μοντελοποίησης που συνδυάζει μοντέλα: επιφανειακής υδρολογίας, λειτουργίας ταμιευτήρα/λίμνης, ροής υπόγειων υδάτων, έκπλυσης νιτρικών από τη γεωργία, μεταφοράς ρύπων και διείσδυσης θαλασσινού νερού, επιτρέποντας την προσομοίωση διαφόρων σεναρίων διαχείρισης κλιματικών συνθηκών και σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, βάσει τεκμηρίων, για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Στον Αλμυρό, υποθέτοντας αρχικό επίπεδο νιτρικών 100 mg/L (με βάση τη μέση συγκέντρωση που υπολογίστηκε από σειρές δεδομένων) και τελική συγκέντρωση 25 mg/L, εκτιμάται ότι τα νιτρικά που θα απομακρυνθούν θα είναι 0,75 kg /ημέρα, δηλαδή 274 kg /έτος. Επίσης, υποθέτοντας αρχικό επίπεδο χλωριόντων 1.000 mg/L και τελική συγκέντρωση 100 mg/L, εκτιμάται ότι τα χλωριόντα, που θα απομακρυνθούν θα είναι 3,3 t /έτος.

Πηγή: ertnews.gr