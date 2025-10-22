Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας στη Μεσσηνία» (βίντεο)

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του προγράμματος «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας στη Μεσσηνία» την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος που στόχευσε στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών ελαιοκομίας, ενισχύοντας τη γνώση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς και από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με την υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA και υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με την Ένωση Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα τέλεσε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.