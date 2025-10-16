Με μεγάλη προσέλευση και εξαιρετικές συζητήσεις η τελική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία»

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του προγράμματος «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία» την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος που στόχευσε στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών ελαιοκομίας από τους ελαιοκαλλιεργητές της Μεσσηνίας προκειμένου να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και της χρηματοδότησης του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με την υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA, σε σύμπραξη με την Ένωση Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα τελούσε επίσης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η κ. Έφη Λαζαρίδου, CEO του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και ακολούθησε ο κ. Κωνσταντίνος Τσορώνης, Υπεύθυνος Αγροδιατροφικών Δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο κ. Γιάννης Πάζιος, Διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κ. Περικλής Μαντάς, Βουλευτής Μεσσηνίας (ΝΔ), ο κ. Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κ. Βασίλης Κουτραφούρης, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας και ο κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο πάνελ συζήτησης πάνω σε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για την ελαιοκομία, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών του τομέα.

Το πρώτο πάνελ είχε θέμα «Αντιμετώπιση επιμολυντών στην ελαιοκαλλιέργεια» και συντονίστηκε από τον Δρ. Δημήτρη Βολουδάκη, Γενικό Διευθυντή Προγραμμάτων του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Ομιλητές ήταν η κ. Νικολέτα-Κλειώ Δεναξά, Επίκουρη Καθηγήτρια Δενδροκομίας και Ελαιοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 4Ε, καθώς και ο κ. Ιωάννης Ηλιάδης, Πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων. Παρέμβαση πραγματοποίησεκαι ο κ. Γιώργος Μητράκος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου).

Το δεύτερο πάνελ, με θέμα «Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον κλάδο της Ελαιοκομίας», συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Θέμης Κανελλόπουλος (BEST TV). Ομιλητές ήταν ο κ. Θανάσης Λαγκουράνης, Γεωπόνος ΓΠΑ, MSc, Προϊστάμενος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Κώστας Πεϊμανίδης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της AGROVIM S.A. και μέλος της North American Olive Oil Association (NAOOA), καθώς και ο κ. Γιώργος Κατσούλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ).

Ακολούθησε ομιλία της κ. Ευσταθίας Γεωργακοπούλου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, σχετικά με το Ελαιοκομικό Μητρώο και τις προοπτικές του για την καταγραφή και ορθολογική διαχείριση του ελαιοκομικού τομέα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συνεισφορά της «Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας» στην ενίσχυση των παραγωγών και την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας στη Μεσσηνία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν 54 ώρες εκπαίδευσης, μέσα από έξι διήμερα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης στην Καλαμάτα. Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων (20 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2025) επικεντρώθηκε σε ζητήματα προετοιμασίας και εγκατάστασης ελαιώνα, φυσιολογίας της ελιάς, καλλιεργητικών πρακτικών και φυτοπροστασίας σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος κύκλος (5 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2025) κάλυψε θέματα οικονομικών εννοιών, διαχείρισης εδάφους, πιστοποιήσεων ποιότητας, μεταποίησης ελαιόλαδου, καθώς και ελαιοτουρισμού και γευσιγνωσίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε webinar με θέμα «Πρόσβαση στην Αγορά των ΗΠΑ: Τι ψάχνει ο καταναλωτής», με εισηγητή τον Δρ. Τάσο Κυριακίδη, Επίκουρο Καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale και ερευνητή στο Κέντρο Αναλυτικών Επιστημών Yale (YCAS).

Μέσα από το πρόγραμμα, οι ελαιοκαλλιεργητές της Μεσσηνίας απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τη σύγχρονη ελαιοκομία και ενίσχυσαν την ικανότητά τους να αυξήσουν την αποδοτικότητα του ελαιώνα τους και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ενδεικτικά, η κ. Έφη Λαζαρίδου έκανε την ακόλουθη δήλωση: « Η Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας προέκυψε ως ιδέα λίγα χρόνια πριν, όταν αναλογιστήκαμε πως ως ένας οργανισμός που στηρίζει για πάνω από 7 χρόνια τον τομέα της αγροδιατροφής, οφείλουμε να κάνουμε κάτι και για την ελαιοκομία. Έναν κλάδο ιδιαίτερα δυναμικό, με παράδοση χιλιετιών στην Ελλάδα, ο οποίος ίσως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει περισσότερες προκλήσεις από όσες θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Η κλιματική κρίση, ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, η αλλαγή του τοπίου στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και ίσως μια μικρή υστέρηση που έχουμε και σαν χώρα στην υιοθέτηση νέων πρακτικών και τεχνολογίας, είμαστε στο σημείο πλέον που θα πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τη θέση που αξίζει να έχουμε για αυτό το προϊόν–σύμβολο, στις παγκόσμιες αγορές».

Το πρόγραμμα «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας» από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά αφορά έναν κρίσιμο κλάδο του ελληνικού αγροτικού τομέα και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς του. Είναι η δεύτερη χρονιά που υλοποιείται επιτυχημένα, μετά το αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Κυνουρία.

Επιδίωξη του Οργανισμού αποτελεί η συνέχιση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μπορείτε να δείτε εδώ μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης.