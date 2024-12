«ΟΛΥ για όλους»: Πρόγραμμα Αλληλεγγύης & Προσφοράς από την ΟΛΥΜΠΟΣ

O Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «The 2025 Horizon: Lessons for Leadership and Fundamentals for Growth», συνεδρίου «Financial Times Global Banking Summit 2024», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου. Απατώντας σε σχετικές ερωτήσεις ανέφερε: Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα διεθνώς αυξάνεται και αυτό είναι καλό γιατί αναδιαμορφώνεται το […]

