Όμιλος ΔΕΗ: Επενδύσεις στη βάση της ισχυρής κερδοφορίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ με προτεραιότητα στις Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τα δίκτυα διανομής. Η εταιρεία ήδη έχει εξασφαλίσει το 85% του στόχου της για 11,8 GW πράσινης ισχύος έως το 2027.

Στο τέλος του Ιουνίου του 2025, η ΔΕΗ είχε 6,3 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, αυξημένη κατά 34% ή κατά 1,6 GW σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, ενώ μόνο στο β΄ τρίμηνο του 2025 προχώρησαν 900 ΜW έργων από το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στη φάση της κατασκευής.

Τα υπό κατασκευή και ώριμα έργα φτάνουν τα 3,7 GW, περιλαμβάνοντας μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα σε πρώην λιγνιτικές περιοχές, όπως στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη, καθώς και σημαντικές επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και αποθήκευση ενέργειας. Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει η από κοινού ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 567 ΜW με την RWE, αλλά και τα πρώτα αυτόνομα έργα μπαταριών 98 GW σε Μελίτη και Πτολεμαΐδα.

Οικονομικά αποτελέσματα 2024

Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), ύψους 1,8 δισ. ευρώ για το 2024, στόχο 2 δισ. ευρώ για το 2025 και μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε στις αρχές του Αυγούστου η ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας παράλληλα το «πρασίνισμα» της παραγωγής και την αύξηση των επενδύσεων στα 3 δισ. ευρώ.

Τα EBITDA του 20ς4 αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με το 2023. Στη βελτίωση αυτή συνέβαλε η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, τόσο της διανομής όσο και αυτή της παραγωγής και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Ρουμανίας για ολόκληρο το έτος σε σχέση με το 2023 και επιπλέον η προσθήκη της Κωτσόβολος στην Ελλάδα. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 426 εκατ. ευρώ έναντι 206 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες διανομής και ΑΠΕ, σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Επενδύσεις, που στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με περίπου 85% των συνολικών επενδύσεων να αφορά τις δραστηριότητες των ΑΠΕ, της ευέλικτης παραγωγής και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα

Στις 3 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από τότε που εξέπεμψε ο πρώτος –περιορισμένης εμβέλειας– τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον τηλεοπτικό σταθμό «ΔΕΗ», ο οποίος εξέπεμπε πειραματικό πρόγραμμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ιδέα της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού ήταν του Μάνου Ιατρίδη, ο οποίος, μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, είχε και την ευθύνη για την οργάνωση του περιπτέρου της ΔΕΗ, που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, κάθε Σεπτέμβριο. Πρότεινε στη ΔΕΗ την οργάνωση στο περίπτερο ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και, παράλληλα, τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού, που θα πραγματοποιούσε εκπομπή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.

Ξεκίνησε, έτσι, τη λειτουργία του το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου του 1960 και κράτησε μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου του 1960. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή τότε, αφού η ΔΕΗ είχε κλείσει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της.

Ένα σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού προσέφερε δωρεάν η Philips, ενώ το υπόλοιπο υλικό είχε αναζητηθεί από εγχώριους φορείς και κατασκευάστηκε από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.

Η εγκατάσταση του πομπού και του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού τηλεόρασης είχε πραγματοποιηθεί κάτω από την επίβλεψη του Μάνου Ιατρίδη, από τεχνικούς της Philips, από τεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ και Έλληνες ειδικούς των εργαστηρίων Electronica.

Η μετάδοση του προγράμματος πραγματοποιούνταν κάθε βράδυ, από τις 19:30 μέχρι τις 22:00. Την εκπομπή παρακολουθούσαν χιλιάδες πολίτες από τους 100 δέκτες της Philips, που είχαν τοποθετηθεί σε σημεία της Θεσσαλονίκης.