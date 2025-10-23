ΟΠΕΚΕΠΕ: Άσκηση ποινικής δίωξης στους 37 για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σε άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και τέλος, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ανάμεσά τους σερβιτόροι, dj αλλά και άτομα που έδιναν εικονικές βεβαιώσεις, από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Στη συνέχεια με κλούβα της Αστυνομίας καθώς και ένα βαν έγινε η μεταγωγή των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους. Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και την δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, φαίνεται να έχει συλλέξει σωρεία στοιχείων για τη δράση των υπολόγων, αλλά και άλλων προσώπων με ρόλο περιφερειακό, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας με εκτιμώμενη ζημιά που φαίνεται να υπερβαίνει συνολικά τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στην διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στην συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

