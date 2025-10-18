Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αμερικάνοι», «Παγκόσμιοι πρόεδροι» και μία αίτηση που δεν λειτουργεί;

Μια υπόθεση με πολλές πτυχές, πρόσωπα και αναπάντητα ερωτήματα επιστρέφει στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας στοιχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Ο λόγος για την περίφημη «αίτηση», την απομακρυσμένη εφαρμογή που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, η οποία, σύμφωνα με καταθέσεις, έγγραφα και δηλώσεις που έχουν στη διάθεσή τους η «ΥΧ» και το «ypaithros.gr», φαίνεται να διατρέχει μια πορεία γεμάτη παραδοξότητες, τεχνικά ζητήματα και διοικητικά ερωτήματα.

Από τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητής Γρηγόριος Βάρρας, παρέλαβε –όπως αναφέρει– την «αίτηση» από τον επικεφαλής της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλο Σατολιά, μέχρι την παρουσίασή της σε κυβερνητικά στελέχη και τις μετέπειτα εξελίξεις με τις δύο εταιρείες που ανέλαβαν τη διαχείρισή της, η ιστορία συνθέτει ένα ενδιαφέρον μωσαϊκό σχέσεων, προθέσεων και αποφάσεων.

Βήμα – βήμα

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, παρουσιάζονται βήμα προς βήμα τα γεγονότα, οι επίσημες δηλώσεις των πρωταγωνιστών –Μελά και Σατολιά στην «ΥΧ» και το ypaithros.gr–, καθώς και τα δεδομένα που αποτυπώνονται στα υπομνήματα, τις καταθέσεις και τα έγγραφα που συνθέτουν το πλήρες χρονικό μιας ιστορίας που εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και να ζητά απαντήσεις. Ειδικότερα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητής Γρηγόριος Βάρρας, κατέθεσε ότι ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, του είχε παραδώσει μια «αίτηση» για απομακρυσμένη υποβολή, η οποία θα ανέβαινε στο gov, λόγω της περιόδου της πανδημίας COVID-19.

«Δωρεά»

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή Βάρρα, η συγκεκριμένη «αίτηση» αποτελούσε δωρεά της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ (μετέπειτα ΕΘΕΑΣ), ενώ στο πολυσέλιδο υπόμνημά του περιλαμβάνεται όλη η σχετική αλληλογραφία για την εφαρμογή αυτή και, όπως προκύπτει, η εταιρεία που ανέπτυξε την εφαρμογή είναι η «Synelixis», την οποία –σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Σατολιά στην «ΥΧ» και το ypaithros.gr– εκείνος δεν θυμάται ονομαστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «είχε μέσα και Αμερικάνους».

«Αμερικάνοι»

Ο κ. Σατολιάς, στη δήλωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εμείς, τότε, προσπαθήσαμε σαν Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεργαστήκαμε με κάποιους του χώρου, μια εταιρεία που έχει και Αμερικάνους μέσα, που ξέρει όλο αυτό. Δεν θυμάμαι το όνομα της εταιρείας και δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι ότι προσφέραμε μια πρώτη αίτηση να πάει στο gov. Έγινε πιλοτικά από την πρώτη χρονιά, αυτό ξέρω, πήγαν πολύ καλά και οι πληρωμές και μετά με τις αλλαγές ξαναποσύρθηκε αυτό και έφυγε από το gov. Γιατί πάγιο αίτημά μας ήταν –και θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά τα προβλήματα– να είναι η αίτηση αυτούσια και αυτοκέφαλη στο gov, όπως είναι και οι φορολογικές δηλώσεις, και όχι πίσω από κάποιους Τεχνικούς Συμβούλους».

Τα ΚΥΔ

Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο κ. Βάρρας καταγράφει και τα ΚΥΔ που υπέβαλαν αιτήσεις μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν ελάχιστες. Μετά την αποχώρησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας φέρεται –σύμφωνα με όσα δηλώνει στην «ΥΧ» ο κ. Σατολιάς– να παρουσίασε την αίτηση στον τότε υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι η κίνηση αυτή έγινε σε μια περίοδο (αφού έφυγε από τον Οργανισμό), κατά την οποία, σύμφωνα με τον κ. Βάρρα και τα όσα ανέφερε στην Eξεταστική, δεν ασχολήθηκε ξανά με τα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακολουθεί το κομμάτι της απομαγνητοφώνησης από την κατάθεσή του:

[ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ] (40:04 – 40:24)

Ακούσαμε πριν, σε ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, είπατε για τον κύριο Βορίδη, για τον κύριο Παπά, κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε ενημερώσει κάποιον; Ποια ήταν τα καθήκοντά σας στο Μέγαρο Μαξίμου; Ενημερώσατε κάποιον, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό;

[ΒΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ] (40:26 – 40:45)

Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα-ένα κύριε Κόκκαλη, γιατί όλα θα απαντηθούν. Πρώτο και κύριο, δεν ασχολιόμουν με θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το ένα. Άρα, ουσιαστικά, δεν ρωτήθηκα από τον πρωθυπουργό ποτέ, όσο παράξενο και αν αυτό φαίνεται ή ακούγεται.

Μία η αίτηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επί υπουργίας Σπήλιου Λιβανού, παρουσιάστηκε μια κοινή αίτηση, από τη Synelixis και την Cognitera. Οι εταιρείες ζήτησαν να παρουσιάσουν το έργο τους πρώτα στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά, και, στη συνέχεια, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την εν λόγω σύσκεψη προέκυψε ότι η αίτηση αυτή δεν μπορούσε να λειτουργήσει τεχνικά. Λίγες ημέρες αργότερα, ο κ. Λιβανός αποχώρησε από τη θέση του, όχι λόγω του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εξαιτίας της υπόθεσης με τα χρήματα των πυρόπληκτων της Ηλείας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη δεύτερη απόπειρα παρουσίασης της αίτησης στον κ. Λιβανό, οι εταιρείες δεν ζήτησαν χρήματα, αλλά προσέφεραν την εφαρμογή ως δωρεά – κάτι που επιβεβαιώνει και ο κ. Βάρρας στην Εξεταστική: «Ο Παύλος Σατολιάς, δηλαδή από τα υγιή άτομα, πραγματικά σας λέω, ήπιας προσωπικότητος, ο οποίος έδωσε, με έγγραφο, έδωσε δωρεάν την αίτηση του ΟΣΔΕ, την οποία τσεκάραμε». Ο κ. Βάρρας, δε, παρά το γεγονός ότι έχει φύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με την κατάθεσή του δεν ασχολείται με αυτόν, αναλαμβάνει μαζί με τον «Παγκόσμιο Πρόεδρο» (sic) να την ελέγξει και να την ανεβάσει στο GOV!!! Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο κ. Βάρρας στην κατάθεσή του σε απομαγνητοφώνηση:

[ΒΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ] (1:31 – 1:32)

Αν μου επιτρέπετε, ο νυν πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Παύλος Σατολιάς, δεν ξέρω με λεπτομέρειες αυτό που μου λέτε, ήταν τότε με έγγραφο το οποίο έστειλε, παραχωρούσε δωρεάν στο ελληνικό κράτος την αίτηση ΟΣΔΕ, την καινούργια αίτηση ΟΣΔΕ. Αυτή την αίτηση ΟΣΔΕ την ελέγξαμε με τον παγκόσμιο πρόεδρο (sic) και με κάποιους άλλους, είδαμε ότι ήταν λειτουργική και την ανεβάσαμε στο gov. Είναι αυτή, που, άρα, το gov, ήταν, πώς το λένε, το όχημα και αυτό ήταν κέρδος της κυβέρνησης του νυν πρωθυπουργού πολιτικά, αλλά δεν κοινωνήθηκε. Αυτό είναι άλλη ιστορία.

Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν η αίτηση επανεμφανίστηκε επί υπουργίας Γεώργιου Γεωργαντά, η πολιτική της εταιρείας φαίνεται να άλλαξε: Αρχικά, παραχωρήθηκαν άδειες χρήσης, κατόπιν ένας κώδικας και, τελικά, ζητήθηκαν… χρήματα για την αξιοποίησή της.

Μελάς στην «ΥΧ»

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, στη δήλωσή του στην «ΥΧ» για το ίδιο θέμα, σημειώνει: «Από όσο θυμάμαι, αυτό συνέβη το 2021. Ουσιαστικά, τότε, έγινε αυτή η διαδικασία και είχε οριστεί από τον κ. Λιβανό ότι θα γίνει το άνοιγμα της υποβολής αιτήσεων από τη NEUROPUBLIC.

Ο κ. Σατολιάς είχε προσφερθεί να παρέχει ένα σύστημα αιτήσεων ως ΕΘΕΑΣ, δεν ξέρω μέσω ποιας άλλης εταιρείας, προκειμένου να ανέβει. Αυτό, αν το αποδεχόταν ο υπουργός και υπήρχε πράξη, βεβαίως θα ήταν νόμιμο. Η αίτηση, ως λογισμικό υποβολής, θεωρητικά μπορεί να ετοιμαστεί από κάποια εταιρεία δημιουργίας λογισμικών. Αν αυτή δεν είχε στοιχεία ατόμων, είναι μια εφαρμογή πάνω στην οποία προστίθενται τα στοιχεία των παραγωγών. Τώρα, ποια εταιρεία μπορεί να το είχε αναλάβει, δεν το γνωρίζω και δεν το είχε αναφέρει ποτέ ο κ. Σατολιάς σε κανέναν».

Και συμπληρώνει: «Γιατί ο κ. Σατολιάς απευθύνθηκε στον κ. Βάρρα και όχι σε εμένα που ήμουν πρόεδρος τότε; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στους ίδιους».