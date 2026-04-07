ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ η επιτροπή δεοντολογίας

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε το αίτημα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της πλειοψηφίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την άρση ασυλίας και των 11 βουλευτών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 9 από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις στην επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα. Παρόντες στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, βρέθηκαν μόνο οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Πρόκειται για τους βουλευτές:

Κώστα Τσιάρα

Νότη Μηταράκη

Δημήτρη Βαρτζόπουλο

Χρήστου Μπουκώρο

Λάκη Βασιλειάδη

Κώστα Αχ. Καραμανλή

Θεόφιλου Λεονταρίδη

Μαξίμου Σενετάκη

Γιάννη Κεφαλογιάννη

Κώστα Σκρέκα

Κατερίνας Παπακώστα

Την τελική απόφαση αναμένεται να λάβει η Ολομέλεια της βουλής σε ειδική συνεδρίαση μετά το Πάσχα. Η απόφαση θα ληφθεί με σχετική ονομαστική ψηφοφορία. Για την άρση της ασυλίας αρκεί η απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών.

Τσιάρας: Ζήτησα άρση ασυλίας γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε εξερχόμενος της επιτροπής, «είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν», είπε.

«Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Μηταράκης: Πρώτιστη υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου

Ο κ. Μηταράκης δήλωσε, «ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας.

Από εκεί και πέρα παρ ότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Αχτσιόγλου: Αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο που βαραίνει ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά

«Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Από τους έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προσήλθαν οι δύο, οι υπόλοιποι εννέα κατέθεσαν υπομνήματα», ανέφερε μετά το πέρας της συνεδρίασης της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.

«Από τη δικογραφία προκύπτει ευθέως ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν κάνει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου είτε να λάβουν επιδοτήσεις παραγωγοί οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν είτε να αλλοιωθούν τα στοιχεία των ελέγχων, είτε να γλιτώσουν από επιστροφές και πρόστιμα άλλοι παραγωγοί είτε να υπάρξει παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το λέει ρητά η δικογραφία, προκειμένου να υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις και σε άλλο σημείο η δικογραφία μιλάει για μια οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία.

Νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο, κυβερνητικό σκάνδαλο που οι ευθύνες βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Είναι όμως πλέον σαφές και μετά από αυτές τις εξελίξεις που προστίθενται στις προηγούμενες ότι η κάθαρση στο ζήτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

