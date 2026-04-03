Βουλή: Έφθασαν οι δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Ζητείται η παραπομπή πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανακοινώθηκε από τον β’ αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, η διαβίβαση στη Βουλή, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126 του 2003 περί «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», της από 30/4/2026 ποινικής δικογραφίας, που αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παναγιώτη Λιβανό και στην πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή. Σημειώνεται ότι θα παραχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, όσα και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες (συν ένα για τους ανεξάρτητους βουλευτές), τα οποία θα βρίσκονται στην αίθουσα 168 του α’ ορόφου του Μεγάρου για την επισκόπησή τους, χωρίς αναπαραγωγή αντιγράφων και λήψη φωτογραφιών.

Επίσης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κ. Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι έχει έρθει στη Βουλή και μία δεύτερη δικογραφία (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) που αφορά σε 11 βουλευτές.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, η συνεδρίαση της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη δικογραφία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 10:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ