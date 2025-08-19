ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 50 εντολές για δέσμευση περιουσιών για τις επιδοτήσεις

Έτοιμη να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών που, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράτυπα κοινοτικές επιδοτήσεις είναι η αστυνομία.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της «Καθημερινής», έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 50 διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών (τραπεζικών καταθέσεων, ιδιοκτησιών κ.ά.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν επιδοτήσεις με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης αγγίζει ή και υπερβαίνει κατά πληροφορίες της «Καθημερινής» το 1,5 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή και τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν παράτυπα μέσω των πλαστών – ψευδών δηλώσεων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα περί τα τέλη Αυγούστου.