ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκαν Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Βαρτζόπουλος μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας – Στις 12:30 οι ανακοινώσεις Μαρινάκη

Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν πριν από λίγη ώρα, οι υπουργοί Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για περαιτέρω διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία του οργανισμού. Σημειώνεται ότι στις 12:30 θα κάνει ανακοινώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όπου θα γνωστοποιηθούν οι κυβερνητικές αλλαγές.