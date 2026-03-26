Αφθώδης: Στη Λέσβο μεταβαίνει την Παρασκευή 27/3 ο Κώστας Τσιάρας

Ανεβαίνει ο αριθμός των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με τον αριθμό των εκτροφών που εντοπίστηκαν να φθάνει πλέον τις 15, ενώ παράλληλα εντείνονται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών Αρχών με την συνδρομή στρατιωτικών κτηνιάτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Στη Λέσβο θα βρίσκεται την Παρασκευή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, όπου θα συμμετάσχει σε συσκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί τους αγροτοκτηνοτρόφους σε συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μια ημέρα νωρίτερα στο νησί θα βρίσκονται κλιμάκιο κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με δύο στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων που θα κάνουν ελέγχους για τα μέτρα επιτήρησης και θα επισκεφθούν την Πελόπη.

Οι νέες εστίες εντοπίζονται εντός της ζώνης προστασίας, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με τα πρώτα κρούσματα. Παράλληλα, δειγματοληψίες πραγματοποιούνται και στη ζώνη επιτήρησης, σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκτροφές. Παράλληλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίζεται το θέμα της παραλαβής και πληρωμής του γάλακτος, βάσει τιμολογίων από τα τυροκομεία. Έτσι πλέον, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου θα μπορούν να παραδίδουν το γάλα στα παραληπτήρια και να αγοράζουν ζωοτροφές.

Μέτρα περιορισμού της διασποράς

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Ζώνη προστασίας και απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Γύρω από τις εστίες μόλυνσης έχει οριστεί ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χιλιομέτρων, όπου εφαρμόζεται αυστηρό πρωτόκολλο επιτήρησης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται ρητά η μεταφορά ζώων προς σφαγή, η μετακίνηση μεταξύ εκμεταλλεύσεων, καθώς και κάθε είδους εμποροπανήγυρη ή έκθεση. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, ενώ έχει ανασταλεί κάθε δραστηριότητα τεχνητής σπερματέγχυσης και συλλογής γενετικού υλικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά, καθώς το νωπό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται εντός της ζώνης προστασίας μπορούν να διατεθούν μόνο εντός της Λέσβου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κατόπιν ειδικής άδειας από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και στην αποτροπή επέκτασης της νόσου στην υπόλοιπη χώρα.

