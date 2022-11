P2GREEN: Παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων από αστικά απόβλητα

Μια κοινοπραξία 32 εταίρων από 12 χώρες της ΕΕ και την Ελβετία ξεκινάει αυτόν τον Δεκέμβριο το τετραετές ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Closing the gap between fork and farm for circular nutrient lows -P2GreeN». Το έργο, που έχει προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ (με συμμετοχή ευρωπαϊκών πόρων 7,25 εκατ. ευρώ), φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα υγρά αστικά απόβλητα για να παράγει ασφαλή λιπάσματα βιολογικής προέλευσης.

Η κοινοπραξία αποτελείται από ερευνητικούς οργανισμούς, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δήμους (μεταξύ αυτών και των Παρισίων), μία ΜΚΟ και έναν αγροτικό συνεταιρισμό. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχει στο έργο με το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ).

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο ερευνητής του ΙΒΟ, Θάνος Μπαλαφούτης, «κύριος ρόλος του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της αποκτηθείσας γνώσης, της σύμπραξης με άλλα χρηματοδοτημένα έργα του Horizon Europe και της συνεργασίας με πόλεις και περιφέρειες ανά την Ευρώπη. Τέλος, το Ινστιτούτο θα μελετήσει το κατά πόσο είναι βιώσιμες οι προτεινόμενες λύσεις σε τρεις περιπτώσεις στην Ελλάδα».

Σταδιακή απεξάρτηση από τα αζωτούχα λιπάσματα

Ως γνωστόν, το σύστημα των θρεπτικών στοιχείων στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων σήμερα είναι γραμμικό. Τα τρόφιμα παράγονται με τη βοήθεια χημικών λιπασμάτων που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να παραχθούν, ενώ η αλυσίδα ολοκληρώνεται εκεί. Η βασική ιδέα πίσω από το έργο είναι η ανάπτυξη ενός κυκλικού συστήματος, που θα μειώσει τις δαπάνες για την παραγωγή λιπασμάτων και τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, περιορίζοντας παράλληλα και τη σπατάλη των πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία υγρών αστικών αποβλήτων.

Με την κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων, τα θρεπτικά στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτά θα ανακτηθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων.

«Το έργο θα εστιάσει στο άζωτο (N) και στον φώσφορο (P), στοιχεία τα οποία ενώ είναι πολύ σημαντικά για τη γεωργική παραγωγή, είναι ταυτόχρονα και ρυπογόνα για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Στόχος είναι να αναπτυχθούν και να παρουσιαστούν βιώσιμες, αειφόρες προσεγγίσεις για την ανάκτηση των στοιχείων αυτών από υγρά αστικά απόβλητα σύμφωνα με την αρχή “μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση”», δηλώνει στην «ΥΧ» ο Μιχάλης Μωραΐτης, συνεργάτης του κ. Μπαλαφούτη, που επίσης συμμετέχει στο έργο.

Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε πρώτη φάση σε τρεις πιλοτικές περιοχές στη Σουηδία, στη Γερμανία και στην Ισπανία. Στη συνέχεια, τα εξαγόμενα συμπεράσματα θα εξεταστούν ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας.