H «Παναιγιάλειος» συμμετέχει στο κάλεσμα της Συντονιστική Επιτροπής Σταφιδοπαραγωγών για το συλλαλητήριο της Αθήνας στις 5/11

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Στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλαλητηρίων των Σταφιδοπαραγωγών της Πελοποννήσου ανταποκρίθηκε η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών και θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/11 στην Αθήνα με κεντρικό σύνθημα, «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ».

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρει:

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5/11/21

 

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Σ.  08.00 – ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 08.30

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ :

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ.

•  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ.

• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΕΙΝΑΣ.

• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.

• ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΣ.

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