H «Παναιγιάλειος» συμμετέχει στο κάλεσμα της Συντονιστική Επιτροπής Σταφιδοπαραγωγών για το συλλαλητήριο της Αθήνας στις 5/11

Στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλαλητηρίων των Σταφιδοπαραγωγών της Πελοποννήσου ανταποκρίθηκε η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών και θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/11 στην Αθήνα με κεντρικό σύνθημα, «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ».
Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρει:
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Σ. 08.00 – ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 08.30
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ :
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ.
• ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ.
• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΕΙΝΑΣ.
• ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.
• ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΣ.