Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ίδρυση νέου μεταπτυχιακού για τη διοίκηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Στην ίδρυση ενός νέου μεταπτυχιακού, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων, προχωρά το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να γνωρίζουν τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η σύγκλητος του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» (MBA in Agribusiness)». Η έδρα του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» (MBA in Agribusiness) βρίσκεται στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με τη σύγκλητο, ένα Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρει στους αποφοίτους του πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας, Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω:

1) Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων: Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) έχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις αγροτοβιομηχανίας, όπου επιβλέπουν διάφορες πτυχές της γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής. Οι ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν διευθυντές αγροτικών επιχειρήσεων, διευθυντές λειτουργιών και αναλυτές εφοδιαστικής αλυσίδας.

2) Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων: Με την αυξανόμενη ζήτηση για επεξεργασμένα προϊόντα διατροφής, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματίες έμπειρους τόσο στη αγροτική παραγωγή όσο και στη διαχείριση επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων, όπου διαχειρίζονται την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συμμόρφωση με σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

3) Αγροτική επιχειρηματικότητα: Ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει άφθονες ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα, που κυμαίνονται από αγροτικές νεοφυείς επιχειρήσεις έως επιχειρήσεις αγροτικών υπηρεσιών. Κάτοχοι του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να ιδρύσουν και να διαχειριστούν ποικίλων δραστηριοτήτων αγροτικές επιχειρήσεις.

4) Κυβέρνηση και ΜΚΟ: Πολλοί κυβερνητικοί οργανισμοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εστιάζουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις υπηρεσίες αγροτικής επέκτασης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικής, στη διαχείριση έργων και στην εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του αγροτικού χώρου.

5) Έρευνα αγοράς και παροχή συμβουλών: Η κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των αγροτικών επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να εργαστούν ως ερευνητές αγοράς, σύμβουλοι ή αναλυτές, παρέχοντας γνώσεις και στρατηγικές σε αγροτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κυβερνητικές υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα.

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι το 2030. Μετά την λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα συνέχειας, τροποποίησης ή μη του προγράμματος, όπως ορίζει ο νόμος.