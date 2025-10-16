Πάρνωνας Α.Ε: Περισσότερα από 240 έργα υλοποιήθηκαν μέσω του Leader/Clld

Ολοκληρώνεται το τοπικό πρόγραμμα leader 2014 – 2020 του Ανώνυμου Οργανισμού ΟΤΑ, Πάρνωνα Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εν λόγω Αναπτυξιακή, τα αποτελέσματα του τοπικού προγράμματος είναι εντυπωσιακά. Αξίζει να τονιστεί, ότι το leader συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης για την τοπική ανάπτυξη της Ανατολικής Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα αυτό, στήριξε την επιχειρηματικότητα, τους νέους επιστήμονες, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Πάρνωνα, υλοποιήθηκαν περισσότερα από 240 έργα. Η συνολική δαπάνη ήταν άνω των 21 εκατ. ευρώ. Το leader, φαίνεται να βοήθησε αρκετά την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Αναπτυξιακή του Πάρνωνα, ξεκινά μία νέα καμπάνια επικοινωνίας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των ιστοριών του leader. Όπως γνωστοποιεί η Αναπτυξιακή, θα συνεχίσει με το … βλέμμα στο μέλλον της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πρόεδρος του δ.σ. του Πάρνωνα, είναι ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μανώλης Δολιανίτης, Αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος ενώ, διευθύνων σύμβουλος είναι ο Μαρίνος Μπερέτσος.

Πηγή: ertnews.gr