Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία ολοκλήρωσης υλοποίησης των Leader 2014–2022

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των υπομέτρων 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» και 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022.

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών είναι η 31.12.2025, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί:

Ø η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων, και

Ø η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης του υπομέτρου 19.2 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1337/04.05.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4” (Β΄3702)» (Β’ 2310)» ΑΔΑ: 9ΩΚ44653ΠΓ και του υπομέτρου 19.3 «3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6059/22.12.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22-01-2021 (B΄326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (B΄6850)» ΑΔΑ: Ψ3ΖΚ4653ΠΓ-ΛΞΓ, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr.