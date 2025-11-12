Παύλος Μαρινάκης: Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε πει ότι ο Νοέμβριος είναι μήνας των πληρωμών, φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί

Στη μείωση φόρων, είτε αυτή αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο και τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, είτε απ’ ευθείας στο εισόδημα αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του ”Σκάι”.

Σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε ότι το χρονοδιάγραμμα, που θέλει την κυβέρνηση να προχωρά στην πληρωμή της προκαταβολής τής βασικής ενίσχυσης έως το τέλος Νοεμβρίου, φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί. «Οι άνθρωποι αυτοί (αγρότες και κτηνοτρόφοι ) έχουν τα δίκια τους. Έχουν κάθε λόγο να αγωνιούν. Έχουν κάθε δίκιο, εγώ να πω, και να διαμαρτύρονται. Και είναι και μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας. Εμείς δεν τον αρνούμαστε τον διάλογο, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είμαστε η κυβέρνηση που μια σειρά από αιτήματα, δίκαια αιτήματα -όχι όλα, έχουν και άλλα δίκαια αιτήματα και πρέπει να τα ικανοποιήσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, σταθμίζοντας και τους πόρους που έχει το κράτος-, τα έχουμε ικανοποιήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον και σε ερώτηση για την κριτική, που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αν κάνει κόμμα, αν έρθει εκείνη η στιγμή, δεν το ξέρω, τότε θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Μέχρι τότε, δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε κανενός άλλου».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους και νέους, που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ και υπερψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.