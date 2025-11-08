Υποσχέσεις Τσιάρα για πληρωμή Βασικής και Μέτρου 23 μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης στους αγρότες, ύψους 500-600 εκατ. ευρώ, καθώς και οι ενισχύσεις του Μέτρου 23, ποσού 178 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη (4/11) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός, εφόσον υπάρξει το πράσινο φως από την Κομισιόν, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πιστωθούν οι ενισχύσεις πριν εκπνεύσει ο μήνας και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο και το Μέτρο 23. «Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action Plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε, αλλά μετά από 3-5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα τη Βασική Ενίσχυση, που είναι 500-600 εκατ. ευρώ, και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και τη στήριξη από το Μέτρο 23, που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας, ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Έτσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ, έως το τέλος του μήνα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων περίπου 770 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι θα ακολουθήσουν οι πιστώσεις για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, καθώς και για τα υπόλοιπα προγράμματα που –όπως είπε– έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη (6/11), πραγματοποιήθηκε η καταβολή της τρίτης δόσης ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, ύψους 18,6 εκατ. ευρώ, σε 82.624 δικαιούχους.

Κατατέθηκε στην Κομισιόν το Action Plan 2 για τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ, μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στη χώρα μας για το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, το οποίο η χώρα μας κατέθεσε επίσημα το απόγευμα της Τρίτης (4/11). Στελέχη του υπουργείου διευκρινίζουν στην «ΥΧ» ότι η ελληνική πλευρά είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να γίνουν τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστεί, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως στην Ελλάδα για το Action Plan 2. Πάντως, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης, αξιωματούχοι από τις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν ότι η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως δύο μήνες.

«Η καταβολή των ενισχύσεων είναι ευθύνη των κρατών-μελών»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», διευκρινίζει ότι «το Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατέθεσε την Τρίτη η Ελλάδα στην Κομισιόν, δεν συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές των αγροτών». Επίσης, υπογραμμίζει ότι η καταβολή και ο έλεγχος των ενισχύσεων αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών-μελών.

Τι προβλέπει το Σχέδιο Δράσης

Επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο Δράσης προβλέπονται, μεταξύ άλλων: Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια, καθώς και εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, το Σχέδιο Δράσης ευθυγραμμίζεται με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ, παράλληλα, προβλέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

«Το Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση του ΟΣΔΕ αποτελεί μια σημαντική τομή, η οποία θα ενισχύσει αποφασιστικά την αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων. Το τελευταίο διάστημα, εργαστήκαμε εντατικά για την εκπόνησή του, ώστε να μην αντιμετωπίσει η χώρα μας ζήτημα αναστολής πληρωμών. Σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, όπως οι αυστηροί έλεγχοι που ήδη γίνονται και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που προχωρά, κάνουμε μια νέα αρχή και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι και στις αγροτικές ενισχύσεις θα μπει επιτέλους μια τάξη», τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε: «Η μεταρρύθμιση του Οργανισμού προχωρά με σταθερά και μετρημένα βήματα, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουμε συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές αρχές. Στόχος μας είναι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να φτάνουν δίκαια, έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους – στους αγρότες που μοχθούν καθημερινά για την παραγωγή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων».