Πέτρος Κόκκαλης: “Ο δρόμος για την ανθεκτικότητα είναι η πράσινη μετάβαση με ασφαλή δεδομένα.”

Συνάντηση με τον Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ Janusz Wojciechowski είχε εχθές 22/3 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Πέτρος Κόκκαλης. Στο τραπέζι συζητήθηκαν τα θέματα των δεδομένων στη γεωργία, καθώς ο κ. Κόκκαλης είναι εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές (SAIO), αλλά και για τα μέτρα που θα λάβει η ΕΕ για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στα διατροφικά συστήματα όπως και στην ενέργεια, λίγο πριν την παρουσίασή τους από τον επίτροπο στην Ολομέλεια.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο επίτροπος ανέφερε:

“Συναντήθηκα με τον Πέτρο Κόκκαλη , εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές. Η σύγχρονη και στοχευμένη πολιτική χρειάζεται δεδομένα για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και για να παρέχουν πληροφορίες για την απόδοση της πολιτικής “στο πεδίο”.”

In a meeting with @PetrosKokkalis, the EP rapporteur on the revision of the Statistics on Agricultural Input and Output regulation.

Modern and targeted policy needs data to help taking decisions and provide information how the policy is performing on the ground. pic.twitter.com/FpVlftjvuz

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) March 22, 2022