Πιέσεις εντός Κομισιόν να δοθεί εξαίρεση από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών και το 2023

Με προσωπική του παρέμβαση ο επίτροπος γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι τάσσεται ανοιχτά υπέρ της παράτασης εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών και το 2023. Με δήλωσή του την Παρασκευή 22 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βοϊτσεχόφσκι τονίζει ότι είναι υπέρ της προσωρινής παρέκκλισης από τα GAEC 7 και 8 και το 2023.

Η αλήθεια είναι ότι ο επίτροπος όλο το προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν θετικός στα αιτήματα των κρατών μελών να δοθεί ετήσια παράταση στις υποχρεώσεις λόγω των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την περασμένη Δευτέρα 18 Ιουλίου κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των υπουργών γεωργίας στις Βρυξέλλες, η συντριπτική πλειονότητα των υπουργών ζήτησαν εκ νέου από την Κομισιόν να δώσει το πράσινο φως ώστε και για τος έτος 2023 να ισχύσει η εξαίρεση από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών (GAEC 7 και 8).

«Κατανοώ πλήρως τις θέσεις σας» απάντησε τότε στους υπουργούς ο Βοϊτσεχόφσκι αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των παρεκκλίσεων, αν και ξεκαθάρισε ότι ακόμα «το θέμα συζητείται στα εσωτερικά όργανα της Επιτροπής».

«Δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου»

Την Παρασκευή, επανήλθε με μακροσκελή δήλωσή του πιέζοντας ουσιαστικά εκ των έσω, προκειμένου η Κομισιόν να λάβει γρήγορα θετική απόφαση.

Όπως εξηγεί, μεταξύ, άλλων, τάσσεται υπέρ της προσωρινής παρέκκλισης διότι:

Όπως εξήγησε, ακόμα κι αν ξεμπλοκάρουν οι εξαγωγές σιταριού από τη Μαύρη Θάλασσα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου» σημείωσε. «Όπως τόνισαν τα κράτη μέλη, οι αγρότες λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για τη σπορά του χειμερινού σίτου. Αυτό πρέπει να γίνει το φθινόπωρο, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την καμπάνια παραγωγής του 2023» συμπλήρωσε.

Παραδέχεται ότι η έγκριση αυτών των παρεκκλίσεων «δεν είναι τέλεια επιλογή». Ωστόσο συνεχίζει «βραχυπρόθεσμα, απλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα άμεσα οφέλη από τη διατήρηση σημαντικών εκτάσεων της γεωργικής μας γης ανοιχτή για παραγωγή: κάθε τόνος σιταριού που εξάγουμε θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας».

Why I'm in favor to derogate temporarily from GAEC 7 (crop rotation) & 8 (non-productive features or areas) within #NewCAP starting next year👇

➡️global food system faces growing uncertainties, as a result of Russia’s illegal aggression against Ukraine🇺🇦 /1 pic.twitter.com/LlwLUIKwsj

