Πολιτικές που αφήνουν πίσω τους… καμένη γη

Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η ελληνική περιφέρεια, με σοβαρά -και σε κάποιες περιπτώσεις πολλαπλά- μέτωπα να καταγράφονται σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Αττική (στα Μέγαρα), Χίο και Ζάκυνθο, μεταξύ άλλων. Και αυτό το καλοκαίρι, ο πύρινος εφιάλτης που έχει εγκλωβιστεί η χώρα μας μοιάζει να μην έχει τέλος, με τη μία φωτιά να διαδέχεται την άλλη και όλες μαζί να καταπίνουν στο πέρασμά τους τον φυσικό πλούτο της περιφέρειας, αλλά και τις περιουσίες των αγροτών, μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το φύλλο, η «ΥΧ», πέρα από την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του αναγνωστικού της κοινού για τις τελευταίες εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα, θίγει τις διαχρονικές παθογένειες της ακατάλληλης και ανεπαρκούς δασικής πολιτικής, η οποία οδηγεί σε υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι τελευταίες, μαζί με τον επίσης μειούμενο αγροτικό πληθυσμό, αποτελούν τον προμαχώνα των δασών και της υπαίθρου, ωστόσο η χρόνια απαξίωσή τους έχει φέρει τα θλιβερά αποτελέσματα που βλέπουμε για άλλη μια αντιπυρική σεζόν.

Όταν, για παράδειγμα, τις τελευταίες ώρες προκηρύσσονται εσπευσμένα προσλήψεις προσωπικού (μεταξύ άλλων για δεκάδες θέσεις δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων) σε κρίσιμες δασικές υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής περιφέρειας (σ.σ. από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη), με ισχύ καθηκόντων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2025, και άρα χωρίς κανένα διάστημα προσαρμογής, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η προχειρότητα και η ανοργανωσιά που επικρατεί στο κομμάτι της ορθής προετοιμασίας και πρόληψης των πυρκαγιών. Προκειμένου να προσφέρουν κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα, οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη από τον Μάιο, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, και όχι τώρα, εν μέσω του χάους που ήδη επικρατεί σε πολλές από τις περιοχές που «ενισχύονται» με προσωπικό. Τώρα, αυτές οι ενέργειες μόνο ως κινήσεις πανικού -ή εντυπώσεων- μπορούν να εκληφθούν.

Η δασική πολιτική στην Ελλάδα επιβάλλεται να αναθεωρηθεί, ούτως ώστε να συμβαδίζει με τις προτάξεις της σημερινής αντίξοης πραγματικότητας, την οποία έχει εγκαθιδρύσει βίαια η κλιματική αλλαγή (σ.σ. χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι οι φωτιές δεν μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι -που, ας μη γελιόμαστε, αυτό συνήθως συμβαίνει!-, ούτε ότι ισχύουν οι κατά καιρούς αιτιάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιχειρεί να μεταθέσει στην… κλιματική κρίση τις ξεκάθαρες ευθύνες του κρατικού μηχανισμού για τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί για να αναδιαμορφώσει τη δασική πολιτική και να ενισχύσει την πρόληψη). Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι η κατάσταση αυτή είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί με το πέρασμα των ετών.

Η αποτελεσματικότερη προστασία των δασών και των εκτάσεων της υπαίθρου, μέσα από την αναδιοργάνωση και την έγκαιρη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, είναι μια πρόκληση που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Εάν οι υπεύθυνοι συνεχίσουν να μένουν άπραγοι, η μη αναστρέψιμη οικολογική ζημιά θα οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες και η εγκατάλειψη της υπαίθρου θα συνεχιστεί με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς, με τους αγρότες να εξωθούνται στο να εγκαταλείψουν την… καμένη γη.