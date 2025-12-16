Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα σε τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής – Νέες κινητοποιήσεις αγροτών της Δυτ. Ελλάδας

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 και για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19:00 έως τις 23:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (έως τις 20:00). Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν οργανωθεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Πάτρα: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων της δυτικής Ελλάδας

Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία έχουν προαναγγείλει για σήμερα, Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγείλει εργατικά κέντρα, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Ειδικότερα, το εργατικό κέντρο της Πάτρας θα πραγματοποιήσει στις 19:30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα την μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν απευθύνει κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και συνδικάτα για συγκέντρωση στις 18:30 στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, παραμένουν σε εγρήγορση.

Στο Αγρίνιο, το εργατικό κέντρο θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 18:30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην οποία αναμένεται να πάρουν μέρος αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, όπου εκεί παραμένει κλειστή για ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα η «Ιονία» Οδός.

Μάλιστα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να μεταβούν στο Αγρίνιο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έχουν ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Ευήνου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας παραμένουν στο μπλόκο της Αμβρακίας οδού, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα προχωρούν σε ενημερωτικές δράσεις.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά.

Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που αναμένονται πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

