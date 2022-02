Ο ΠΟΥ εναντίον του marketing τροφίμων που απευθύνεται σε παιδιά

Νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το marketing τροφίμων προωθεί κατά κύριο λόγο τρόφιμα που συμβάλλουν σε ανθυγιεινή διατροφή. Το ποσοστό του marketing του junk food είναι γενικά μεγαλύτερο από 50%, ενώ σε ορισμένες μελέτες παρουσιάστηκε μέχρι και πάνω από 90%.

Η έρευνα του ΠΟΥ με τίτλο “Food marketing exposure and power and their associations with food-related attitudes, beliefs and behaviours” εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού, η οποία παρέχει συστάσεις για την πολιτική δημόσιας υγείας. Η έκθεση αναφέρει ότι οι πιο συχνά προωθούμενες κατηγορίες τροφίμων περιλάμβαναν fast food, ζαχαρούχα ποτά, σοκολάτα και ζαχαρωτά, αλμυρά/πικάντικα σνακ, γλυκά αρτοσκευάσματα και σνακ, δημητριακά πρωινού, γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια.

Επιπλέον, ο ΠΟΥ κατέληξε στο γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται σε μεγάλο μέρος αυτών των μηνυμάτων. Αυτό προκύπτει από τις ενδείξεις ότι το marketing τροφίμων που προωθεί λιγότερο υγιεινά τρόφιμα είναι διαδεδομένο σε περιβάλλοντα όπου συγκεντρώνονται παιδιά (π.χ. σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι). Επιπλέον, οι διαφημίσεις τροφίμων μέσω της τηλεόρασης είναι πιο συχνές κατά τις τυπικές ώρες παρακολούθησης των παιδιών, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, σε παιδικά κανάλια ή γύρω από παιδικά προγράμματα.

Πηγή: thetotalbusiness.com