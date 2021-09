Πραγματοποιήθηκε η βύθιση φιαλών κρασιού παραγωγής Νάουσας στον ποταμό Αράπιτσα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, στον Χώρο Θυσίας στη Νάουσα, η εκδήλωση βύθισης 500 φιαλών κρασιού στο ιστορικό ποτάμι της Αράπιτσας, με σκοπό την παλαίωσή του στις ειδικές συνθήκες του τρεχούμενου νερού του ποταμού.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Cult-Create, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οινοπαραγωγών Νάουσας, τη Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας, την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας και τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας.

Με την βύθιση των κρασιών στην Αράπιτσα οι Ναουσαίοι οινοπαραγωγοί αλλά και οι φορείς που συμπράττουν, στην πρότυπη αυτή δράση, θέλησαν να πειραματιστούν, με στόχο να αναδείξουν τον χαρακτήρα της Νάουσας, ως πόλη του Οίνου και της Γευσιγνωσίας.

«Το μοναδικό ξινόμαυρο κρασί της Νάουσας αποτελεί πηγή έμπνευσης και καινοτόμων πρωτοβουλιών. Η συμβολή του είναι μεγάλη, τόσο στην ιστορία, την κουλτούρα και τη γαστρονομία της περιοχής, όσο και στην καθιέρωση της δυναμικής της ελληνικής οινοποιίας διεθνώς. Σήμερα ζούμε ακόμα μία ιδιαίτερη περίοδο του οίνου της Νάουσας. Οι οινοπαραγωγοί μας οργανώνονται, ενώνουν δυνάμεις και αντιλαμβανόμενοι τις επιταγές και τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής στρέφονται στις διεθνείς αγορές, με σημαντικές κινήσεις εξωστρέφειας. Το μέλλον είναι εδώ λοιπόν. Άλλωστε αν θέλαμε να δώσουμε πραγματικά τον χαρακτήρα και την ταυτότητα αυτού του τόπου τότε ναι, «Νάουσα πόλη του Οίνου» είναι ακριβώς η ταυτότητά μας» τόνισε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοπαραγωγών Νάουσας Γιώργος Φουντούλης επεσήμανε: «Το εγχείρημα της βύθισης των κρασιών στο ποτάμι της Αράπιτσας ήταν μια ιδέα της ομάδας εργασίας του Συνδέσμου μας και αποτελεί ένα καινοτόμο πείραμα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πρόκειται για μια έρευνα, μέσα από την οποία θα δούμε πώς παλαιώνει ένα ξινόμαυρο κρασί στο γλυκό νερό και σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Οι φιάλες θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση από οινολόγους έως την παλαίωσή τους σε αυτές τις συνθήκες».

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «πρόκειται για μια καινοτόμα και πρωτοπόρα δράση του Δήμου Νάουσας και των οινοποιών, με στόχο την ανάδειξη του οινοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο πλευρό όλων των δράσεων που αναδεικνύουν και προβάλλουν τον πλούτο της περιοχής μας».

Στη δράση της βύθισης των κρασιών παρευρέθηκαν επίσης η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Δώρα Μπαλτατζίδου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Τζουβάρας, ο αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού Γιώργος Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Γιώργος Τασιώνας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας Κώστας Χατζηστυλλής, ο πρόεδρος της Ένωσης των Οινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδας Στέλιος Μπουτάρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δημήτρης Μάντσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας Άγγελος Χατζηστυλλής, ο πρόεδρος της Γαστρονομικής Κοινότητας Νάουσας, Χριστόφορος Γεωργιάδης, οι οινοποιοί της Νάουσας, εκπρόσωποι φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πολίτες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκδήλωση γευσιγνωσίας σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου ειδικοί στον χώρο του κρασιού και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δοκίμασαν τον Ναουσαίικο οίνο, γεύτηκαν εδέσματα τοπικής κουζίνας και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των φορέων του εμπορικού και οικονομικού κόσμου της Νάουσας.

Φεστιβάλ Τρύγου και παράλληλες δράσεις (Νάουσα, 24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου)

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Νάουσας ως Πόλη του Οίνου και της Γευσιγνωσίας, επίσης, παρουσιάστηκαν:

–Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Τρύγου, που θα πραγματοποιηθεί στη Νάουσα από 24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, με παράλληλες δράσεις το «Street Food Festival», μια γιορτή τοπικών γεύσεων, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης της περιοχής και το «Urban art Festival», δηλαδή το φεστιβάλ της τέχνης στους δρόμους και στις γειτονιές της Νάουσας, το οποίο αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Νάουσας, του συλλόγου Τέχνης «Πυρετός Χρωμάτων-Τέχνη σε δημόσιο χώρο» (Farbfieber-Kunst im Öffentlichen Raum) του Ντίσελντορφ της Γερμανίας και της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία, σε συνεργασία με την Κίνηση για τα Γράμματα και τις Τέχνες.

–Η πλατφόρμα διασύνδεσης επιχειρήσεων τουρισμού και επισκεπτών με την ονομασία «LostNET», μια ψηφιακή πλατφόρμα-εφαρμογή, την οποία δημιούργησε ο Δήμος Νάουσας σε συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού. Η πλατφόρμα προσφέρει την δυνατότητα ανάδειξης των επιχειρήσεων σε ψηφιακό χώρο και χάρτη, προβολή των εκδηλώσεων των επιχειρήσεων και φορέων και την δυνατότητα διασύνδεσης του χρήστη με τις πολιτιστικές, περιπατητικές, ποδηλατικές διαδρομές καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού μεταξύ τους, προκείμενου να προωθηθεί η συνεργασία και οι συνέργειες.

Όλα αυτά αποτελούν το σχέδιο δράσης του Δήμου Νάουσας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Cult – Create που αφορά στις Δημιουργικές Βιομηχανίες και τον Δημιουργικό Τουρισμό (με εταίρους τους Vidzeme Tourism Association LV, Veneto Region IT, Cork City CouncilIE, Chamber of Commerce and Industry of Pécs- Baranya HU, Nicosia Tourism Board CY, D, Dundee City Council UK, Kujawsko-Pomorskie Region PL, European Cultural Tourism Network).

Η αμπελοκαλλιέργεια, η παραγωγή οίνων και το εγχείρημα της βύθισης κρασιών

Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού στην περιοχή της Νάουσας Ημαθίας ξεκινά από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με γραπτές αναφορές. Σήμερα, ο αμπελώνας της, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.000 στρεμμάτων κυριαρχείται από την ποικιλία ξινόμαυρο, η οποία είναι αυτόχθονη και αναγνωρίστηκε από το 1971 ως ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας. 15 από τα 24 οινοποιεία της, τα περισσότερα οικογενειακά, είναι επισκέψιμα.

Το ξινόμαυρο της Νάουσας, εκφράζει τα εμβληματικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας: σκούρο χρώμα, υψηλή οξύτητα κάπως τραχιά αλλά κομψή και πλούσια δομή και στιβαρές τανίνες, με φρουτώδη και αρωματική επίγευση. Δίνει κρασιά κατάλληλα για παλαίωση, πολλών διαφορετικών τύπων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Συνοδεύει άψογα το κόκκινο κρέας, τα τυριά και την σοκολάτα.

Όπως προαναφέρθηκε, με τη βύθιση των κρασιών οι Ναουσαίοι οινοπαραγωγοί θέλησαν να πειραματιστούν, με στόχο να αναδείξουν τον χαρακτήρα της Νάουσας, ως πόλη του Οίνου. Έτσι βύθισαν στο ποτάμι της Αράπιτσας, 500 φιάλες κρασιού ξινόμαυρο, εσοδείας των τελευταίων τεσσάρων ετών από 22 οινοποιεία της Νάουσας, με σκοπό την παλαίωση του στις ειδικές συνθήκες του τρεχούμενου νερού του ποταμού. Οι λάτρεις του κρασιού θα έχουν τη χαρά να δοκιμάσουν στο μέλλον τα πεπαλαιωμένα αυτά κρασιά, που βυθίστηκαν στο ποτάμι, στα καταστήματα εστίασης και στα ξενοδοχεία της περιοχής, συνδυασμένα με τοπική κουζίνα από φρέσκα προϊόντα παραγωγής της περιοχής.

Οι οινοποιοί επέλεξαν το ποτάμι της Αράπιτσας, διότι αποτελεί για τους Ναουσαίους σημείο αναφοράς της ιστορίας τους. Εκεί βρήκαν «καταφύγιο» οι Ναουσαίες το 1822, πέφτοντας στα νερά με τα παιδιά τους και θυσιάζοντας τη ζωή τους για να μην λεηλατηθούν από τους Τούρκους καθώς και γιατί αποτέλεσε, τον 19ο αιώνα, εφαλτήριο της οικονομικής εμπορικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης του τόπου, προσφέροντας την υδροηλεκτρική του ενέργεια στις βιομηχανικές μονάδες και καθιστώντας την Νάουσα ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Σήμερα εξακολουθεί να είναι εφαλτήριο ανάδειξης της ισχυρής ταυτότητας της Νάουσας ως πόλη του Οίνου και των Γεύσεων.