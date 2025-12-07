Πριν από την Πρωτοχρονιά η τέταρτη δόση 2025 στο αγροτικό πετρέλαιο

Προς τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η τέταρτη δόση της επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, με πιθανότερη περίοδο μετά τα Χριστούγεννα. Η πληρωμή αφορά πάνω από 110.000 ΑΦΜ περίπου, δηλαδή όσους παραγωγούς έχουν ήδη λάβει ποσά από τα προηγούμενα τρία έναντι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα σε τεχνικό κλιμάκιο της ΑΑΔΕ και την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών δεν κατέληξε σε άμεσες λύσεις για το ζήτημα των τιμολογίων που δηλώνονται από τους αγρότες, αλλά δεν εμφανίζονται στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Όπως προκύπτει, η Αρχή επικεντρώνεται κατ’ αρχάς στη σωστή εκκαθάριση της τελευταίας πληρωμής του έτους για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Παρότι υπάρχει η δυνατότητα για διορθωτικές πιστώσεις που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, αυτές φαίνεται να μετατίθενται για την τελική εκκαθάριση έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, όταν θα συμπεριληφθούν και τα τιμολόγια Δεκεμβρίου.