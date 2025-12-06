Έφτασε η ώρα του Μέτρου 23, ακολουθεί η βιολογική κτηνοτροφία 2024 – Εξόφληση Βασικής πριν από τις γιορτές υπόσχεται ο Τσιάρας

Με την πληρωμή του πολυαναμενόμενου Μέτρου 23 πρόκειται να ανοίξει ο νέος κύκλος πληρωμών της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», οι προσπάθειες που γίνονται από το ΥΠΑΑΤ είναι τα 178 εκατ. ευρώ του μέτρου αυτού να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο μετά τις τόσες καθυστερήσεις κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αν αυτό τα επιτευχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν η Νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα Σπάνιων Φυλών και μέρος της Βιολογικής Γεωργίας (2025), χωρίς όμως να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό των παραγωγών που είδαν χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεκάδες είναι οι αναγνώστες της «ΥΧ» που επικοινωνούν μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθούν γιατί δεν πληρώθηκαν.

Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αναφέρθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια», χωρίς ωστόσο να εξειδικεύει τα ποσά και τις ημερομηνίες. Επιπλέον, ανέφερε ότι μετά το Μέτρο 23 θα πάρουν σειρά τα παλαιά Βιολογικά (κτηνοτροφία του 2024), η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, η Εξισωτική Αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον Daniel.

Ειδικότερα, όσον αφορά την Εξισωτική, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι, επίσης, μειωμένη σε σχέση με άλλα έτη, όπως ακριβώς έγινε και με την προκαταβολή της Βασικής. Σχετικά με την εξόφληση της Βασικής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με νεότερες δηλώσεις του, έκανε γνωστό ότι γίνεται προσπάθεια ώστε να πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεμότητες του προηγούμενου έτους.

Τι λέει το ΥΠΑΑΤ

Όσον αφορά τις μέχρι τώρα πληρωμές, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με ενημερωτικό του σημείωμα, έκανε γνωστό ότι: