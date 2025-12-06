Έφτασε η ώρα του Μέτρου 23, ακολουθεί η βιολογική κτηνοτροφία 2024 – Εξόφληση Βασικής πριν από τις γιορτές υπόσχεται ο Τσιάρας
Με την πληρωμή του πολυαναμενόμενου Μέτρου 23 πρόκειται να ανοίξει ο νέος κύκλος πληρωμών της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», οι προσπάθειες που γίνονται από το ΥΠΑΑΤ είναι τα 178 εκατ. ευρώ του μέτρου αυτού να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο μετά τις τόσες καθυστερήσεις κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αν αυτό τα επιτευχθεί.
Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν η Νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα Σπάνιων Φυλών και μέρος της Βιολογικής Γεωργίας (2025), χωρίς όμως να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό των παραγωγών που είδαν χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεκάδες είναι οι αναγνώστες της «ΥΧ» που επικοινωνούν μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθούν γιατί δεν πληρώθηκαν.
Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αναφέρθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια», χωρίς ωστόσο να εξειδικεύει τα ποσά και τις ημερομηνίες. Επιπλέον, ανέφερε ότι μετά το Μέτρο 23 θα πάρουν σειρά τα παλαιά Βιολογικά (κτηνοτροφία του 2024), η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, η Εξισωτική Αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον Daniel.
Ειδικότερα, όσον αφορά την Εξισωτική, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι, επίσης, μειωμένη σε σχέση με άλλα έτη, όπως ακριβώς έγινε και με την προκαταβολή της Βασικής. Σχετικά με την εξόφληση της Βασικής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με νεότερες δηλώσεις του, έκανε γνωστό ότι γίνεται προσπάθεια ώστε να πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεμότητες του προηγούμενου έτους.
Τι λέει το ΥΠΑΑΤ
Όσον αφορά τις μέχρι τώρα πληρωμές, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με ενημερωτικό του σημείωμα, έκανε γνωστό ότι:
- Η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης φέτος ήταν 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476 εκατ. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς θα είναι –σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ– το ίδιο με πέρυσι, καθώς τα 113 εκατ. ευρώ που υπολείπονται θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες (μέσω Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και ecο- schemes) που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.
- Η προσωρινή μείωση στη Βασική Ενίσχυση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος, αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος).
- Συνολικά, φέτος, οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καταβληθούν 3,3 δισ. έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι, καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ (αγροτικά προγράμματα, όπως Σχέδια Βελτίωσης) θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.
- Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.
- Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.
- Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, όπου υπάρχει ζήτημα σε πέντε περιφερειακές ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκότοπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης, που πραγματοποιήθηκε. Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος και αγοράς ζωοτροφών.
- Φέτος, έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισ. και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες, γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ.