Προετοιμασίες κινητοποιήσεων τον Σεπτέμβριο από τους Θεσσαλούς αγρότες

Μέσα στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου οι Θεσσαλοί αγρότες θα αποφασίσουν την διεξαγωγή κινητοποιήσεων, αφού πρωτίστως λάβουν τις σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο διευρυμένης σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Λάρισα.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Ρ. Μαρούδας, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου των προέδρων των Ομοσπονδιών της Θεσσαλίας, ξεκαθάρισε ότι στη σύσκεψη που θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ληφθούν αποφάσεις για την αγωνιστική διεκδίκηση λύσεων για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουνοι αγρότες.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρούδας ζήτησε “να αναζητηθούν και αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες ώστε να μην πληρώσουν τα πρόστιμα οι αγρότες και οι απλοί πολίτες. Από το 2007 είχαμε ζητήσει οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ να πηγαίνουν σ΄αυτούς που πραγματικά παράγουν αλλά δεν εισακουστήκαμε. Αν είχαμε εισακουστεί δεν θα είχαμε φτάσει σ΄αυτό το σημείο”.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υπογράμμισαν ότι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία έχουν επιπτώσεις σε όλη την οικονομική και κοινωνική ζωή της Περιφέρειας και ζήτησαν να δρομολογηθούν πολιτικές λύσεις σε επίπεδο Ευρώπης για την στήριξη του.

Επίσης αναφέρθηκαν σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, τις ζωονόσους που αποδεκατίζουν το ζωικό κεφάλαιο, την λειψυδρία, την έλλειψη έργων υποδομής στον κάμπο, καθώς και στις πληρωμές που καθυστερούν λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

