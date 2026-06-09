Προς νομιμοποίηση το αλιευτικό καταφύγιο Σκαφιδιάς

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου προχωρά στην προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη νομιμοποίηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Σκαφιδιάς, ενεργοποιώντας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την περιοχή και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Λιμενικού Ταμείου για την αναβάθμιση και οργανωμένη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες που αφορούν την τεχνική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση της εγκατάστασης, την αποτύπωση και καταγραφή των υφιστάμενων λιμενικών έργων, τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων φακέλων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων εγκρίσεων για τη νομιμοποίηση του καταφυγίου.

Στόχος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου είναι η άμεση προώθηση της διαδικασίας, ώστε το Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαφιδιάς να αποκτήσει πλήρες θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας, εύρυθμης λειτουργίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των επαγγελματιών αλιέων και των χρηστών της περιοχής.

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του καταφυγίου σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών του.

Πηγή: ertnews.gr