Ψηφιακή ξενάγηση στη μακραίωνη τέχνη της γούνας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Καστοριάς

Ένα ψηφιακό εργαλείο ανάδειξης της μακραίωνης γουνοποιητικής παράδοσης της Δυτικής Μακεδονίας δημιούργησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Καστοριάς, με στόχο να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Πρόκειται για το Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για να διατηρήσει ζωντανή μια τέχνη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Το μουσείο περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές αίθουσες, ξεκινώντας από την προϊστορική εποχή και τις πρώτες μορφές επεξεργασίας της γούνας, που χρησιμοποιούνταν για την προστασία των ανθρώπων εκείνης της περιόδου από το κρύο. Ο επισκέπτης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εκθέματα, να περιηγηθεί σε αντικείμενα, φωτογραφίες και βίντεο και να ενημερωθεί αναλυτικά για κάθε στοιχείο της συλλογής.

Το έργο, που φιλοξενείται στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, χρηματοδοτήθηκε από το Leader και λειτουργεί ως ζωντανή πύλη γνώσης για τις νέες γενιές και για τις αγορές του εξωτερικού. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς, Χαράλαμπος Καραταγλίδης, υπογράμμισε τη δέσμευση του φορέα να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τον κλάδο της γούνας και προβάλλουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της γουνοποιίας της περιοχής.

Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, εγκρίθηκε ομόφωνα από την Περιφερειακή Επιτροπή η χρηματοδότηση μελετών για τη δημιουργία φυσικού Μουσείου Γούνας στο Αρχοντικό Νατζή, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο που θα αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της γουνοποιίας στην Καστοριά.