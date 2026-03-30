Με προβλήματα ετοιμάζονται οι ΤΟΕΒ της Ηλείας για την αρδευτική περίοδο

Στις εργασίες συντήρησης, στις οφειλές των αγροτών και στα ποσοστά εισπραξιμότητας εστίασαν οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ της Ηλείας ενόψει της έναρξης της νέας αρδευτικής περιόδου Τα θέματα που κυριαρχούν αφορούν την κατάσταση των αντλιοστασίων, τη φθορά του δικτύου και τις χαμηλές εισπράξεις που δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες για τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και τη διασφάλιση της ομαλής άρδευσης. Παράλληλα, οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ και το ΓΟΕΒ, καθώς και οι παλαιές οφειλές των αγροτών, παραμένουν σημαντική πρόκληση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας.

Οι πρόεδροι αναφέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη, με καθαρισμούς καναλιών, επισκευές βλαβών, τοποθέτηση καρτοβανών και άλλες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού. Η κατάσταση του δικτύου σε αρκετές περιοχές, όπως στις διώρυγες του ΓΟΕΒ, παραμένει προβληματική με ασυντήρητες και κατεστραμμένες υποδομές, ενώ η έναρξη της άρδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Στο οικονομικό κομμάτι, οι εισπράξεις από τα πάγια κυμαίνονται από 50% έως 70%, ενώ οι παλαιές οφειλές προς τη ΔΕΗ και το ΓΟΕΒ είναι ρυθμισμένες.

Πηγή: ertnews.gr