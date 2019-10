Roll Out 2019: H παρουσίαση του μονοθέσιου αγωνιστικού οχήματος ”Αργώ“ του Δημοκρίτειου

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, σε κατάμεστη από κόσμο αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου στην πόλη της Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του πρώτου αγωνιστικού μονοθέσιου αυτοκινήτου της Democritus Racing Team.

Στην εκδήλωση “Roll Out 2019” η ομάδα, αποκάλυψε την ”Αργώ“, το όχημα-εκπρόσωπο του Ιδρύματος στους διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς μηχανοκίνητου αθλητισμού των οργανισμών SAE International (Society of Automotive Engineers) και IMechE (Institution of Mechanical Engineers).

Από το Δ.Π.Θ. παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγήτρια κα Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Αν. Καθηγητής κ. Φώτης Μάρης και ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Παντελής Μπότσαρης, η παρουσία του οποίου τίμησε και συγκίνησε ιδιαιτέρως την ομάδα.

Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο της ομάδας, τα μέλη της και να ενημερωθούν για τις επιδόσεις της στον διαγωνισμό FSAE Italy στον οποίο συμμετείχε τον περασμένο Ιούλιο.

Η ομάδα DRT ευχαρίστησε τη Διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς με ενέργειές της το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθεια και κατάφερε να συμμετέχει στους αγώνες, καθώς και την Diamond κατηγορία υποστηρικτών της, BETA CAE Systems, μηχανουργείο JAMSPORT, εταιρία βιομηχανικών εργαλείων-μηχανημάτων ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ, Μεταλλευτική Θράκης που τη στήριξαν κατά την διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του πρώτου μονοθέσιου.