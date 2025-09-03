Ρύθμιση 72 δόσεων και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πληγέντων από τον Daniel

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, ξεκίνησε η υλοποίηση της διαδικασίας για τη νέα ρύθμιση των 72 άτοκων δόσεων για τις φορολογικές υποχρεώσεις που τέθηκαν σε αναστολή κατά την περίοδο των 18 μηνών που ακολούθησαν το ακραίο φαινόμενο του “Daniel” το Σεπτέμβριο του 2023 (ΦΕΚ Α’ 1117/2025). Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2025 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή “Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025”. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025.

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους άμεσα πληγέντες από τη θεομηνία “Daniel” της αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ), της αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, της χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, και της αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το δημόσιο.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που δίνει σημαντική “ανάσα” στους πληγέντες από τη θεομηνία “Daniel” και ανταποκρίνεται στην ανάγκη το κράτος να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να είναι βιώσιμη η δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, με σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 16/01.08.2025 και ΑΔΑ: 94ΨΥ46ΜΑΠΣ-ΦΡ7), ξεκίνησε η υλοποίηση της διαδικασίας για τη νέα ρύθμιση όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Στην εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές τρέχουσες και καθυστερούμενες, φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που επλήγησαν άμεσα από τη θεομηνία “Daniel” και τελούν σε αναστολή καταβολής μέχρι την 31η Ιουλίου 2025. Οι εν λόγω οφειλές, σε συνέχεια αίτησης του οφειλέτη, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών από την 8η Αυγούστου 2025 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.