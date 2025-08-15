Σχέδια Βελτίωσης: Στις αρχές του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί η νέα πρόσκληση

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί η νέα πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης, όπως επιβεβαίωσε η γενική γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα, διαψεύδοντας φήμες για πιθανή αναβολή μέχρι το 2027. Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε από την πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου το αίτημα για παράταση στην τιμολόγηση των υφιστάμενων επενδύσεων έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Το αίτημα διατυπώθηκε από την Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων (ΕΚΑΓΕΜ) κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης εργασίας με τη νέα γενική γραμματέα και τους συμβούλους της. Όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι της Ένωσης, η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων, με δίκαιο και ρεαλιστικό τρόπο, καθώς αρκετοί δικαιούχοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, αλλά και περιορισμών πρόσβασης στις μονάδες εξαιτίας επιβεβαιωμένων ζωονόσων, όπως η πανώλη και η ευλογιά.

Η ΕΚΑΓΕΜ πρότεινε ακόμη τη θεσμική αναγνώριση της επιδημίας ως «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης», ώστε το υπουργείο να μπορέσει να προχωρήσει σε επίσημη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράταση ή και αναθεώρηση σχετικών δεσμεύσεων. Η τεκμηρίωση των επιπτώσεων, σύμφωνα με την Ένωση, μπορεί να προέλθει από τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τους ιδιώτες επενδυτές.

Από την πλευρά της διοίκησης, ο Δημήτριος Παππάς αναφέρθηκε στις παρατάσεις που έχουν ήδη δοθεί, ενώ παρέπεμψε την Ένωση στον νέο γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πρωτοψάλτη, για την εξέταση του νέου αιτήματος. Όπως τονίστηκε, πάντως, είναι σημαντικό να υπάρξει επίσημη απάντηση εντός Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος να προγραμματίσει εγκαίρως τις επόμενες κινήσεις του.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, η ΕΚΑΓΕΜ ενημερώθηκε και για την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Π3-73-2.9.1, που αφορά την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει άμεσα.

Η επανεκκίνηση των Σχεδίων Βελτίωσης και η παράλληλη μέριμνα για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων έργων, με έμφαση στις πραγματικές συνθήκες της παραγωγής, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την ομαλή εξέλιξη των επενδύσεων και την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.