Σε απόγνωση οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας – «Δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε ούτε τις υποχρεώσεις μας στον ΕΦΚΑ», καταγγέλλουν στο ypaithros.gr

Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκονται πολλοί αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι ακόμα και για τις παλαιότερες επιδοτήσεις τους, όπως το 30% στα βιολογικά προϊόντα. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, η καθυστέρηση στις πληρωμές τους έχει οδηγήσει σε αδυναμία να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις, μεταξύ αυτών και οι εισφορές τους στον ΕΦΚΑ.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, όπου αρκετοί αγρότες – όπως καταγγέλλουν στο ypaithros.gr – δεν έχουν καταφέρει να πληρώσουν τις εισφορές τους από τον περασμένο Μάιο. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν ουσιαστικά ανασφάλιστοι, ενώ οι πρώτες πληρωμές που ενδέχεται να φτάσουν θα κατασχεθούν από τον ΕΦΚΑ για την κάλυψη των οφειλών.

Οι ίδιοι οι παραγωγοί περιγράφουν την κατάσταση ως «ασφυκτική», επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση τους οδηγεί σε οικονομική αβεβαιότητα και αδυναμία προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους για την επόμενη χρονιά. Η πίεση αυτή προστίθεται στις ήδη δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με υψηλό κόστος εισροών και μεταβαλλόμενες τιμές προϊόντων.

Η ανάγκη για άμεσες λύσεις και επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμών είναι πλέον επιτακτική, καθώς η παρατεταμένη αναμονή όχι μόνο υπονομεύει την οικονομική ασφάλεια των αγροτών, αλλά και τη σταθερότητα της αγροτικής παραγωγής σε κρίσιμες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.