Σε καραντίνα κτηνοτροφική μονάδα στην Πρέβεζα μετά από ύποπτο κρούσμα ευλογιάς

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από σοβαρές ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανό κρούσμα ευλογιάς σε μικρή κτηνιατρική μονάδα, σε περιοχή του Δήμου Πάργας, όπου πάνω από 15 πρόβατα παρουσιάζουν ύποπτη συμπτωματολογία. Από τα ζώα ελήφθησαν δείγματα αίματος, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται τη Δευτέρα και θα καθορίσουν, εάν πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς, όπως εκτιμούν οι κτηνίατροι βάσει της αρχικής αυτοψίας.

Μέχρι τότε, η συγκεκριμένη μονάδα έχει τεθεί σε καθεστώς περιορισμού, με αυστηρές οδηγίες για αποφυγή κάθε μετακίνησης ζώων. Για την τήρηση των μέτρων ζητήθηκε και η συνδρομή της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους, καθώς και σε απολυμάνσεις τόσο του χώρου της μονάδας, όσο και των διαδρομών που χρησιμοποιούνται από το κοπάδι και τον ιδιοκτήτη του.

