ΑΚΚΕΛ προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ελλάδα παραβιάζεται συστηματικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία και ευζωία των ζώων

Επίσημη αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσε το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), καταγγέλλοντας συστηματική παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία και ευζωία των ζώων στην Ελλάδα, με αφορμή τη διαχείριση της ευλογιάς αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με την αναφορά, τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα έχουν οδηγήσει σε πολύμηνο εγκλεισμό χιλιάδων ζώων, σοβαρά προβλήματα σίτισης και οικονομική ασφυξία των κτηνοτρόφων, δημιουργώντας – όπως υποστηρίζεται – συνθήκες κατάρρευσης για την ελληνική κτηνοτροφία.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για επείγουσα ανάγκη παρέμβασης των ευρωπαϊκών αρχών, με το ΑΚΚΕΛ να ζητά διερεύνηση της συμβατότητας των ελληνικών μέτρων με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 (Animal Health Law), τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ευζωία των ζώων και τις επιστημονικές συστάσεις ευρωπαϊκών φορέων. Η αναφορά περιγράφει μια κατάσταση που, κατά το κόμμα, υπερβαίνει τα όρια της βιοασφάλειας και εξελίσσεται σε κρίση με κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς:

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,

Σάς γράφω όχι απλώς για να καταγγείλω μια διοικητική αστοχία, αλλά για να σας μεταφέρω μια ανθρωπιστική και ζωική τραγωδία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Μια τραγωδία που δεν προκλήθηκε από τη νόσο, αλλά από τις αποφάσεις των αρχών. Μια τραγωδία που δεν σκοτώνει μόνο ζώα , σκοτώνει ανθρώπους (5 αυτοκτονίες κτηνοτρόφων και πολλοί θάνατοι από εγκεφαλικά), σκοτώνει την αξιοπρέπεια, την οικονομία και το μέλλον ολόκληρων περιοχών.

Εδώ και μήνες, χιλιάδες ζώα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε στάβλους, χωρίς πρόσβαση σε βοσκή, χωρίς επαρκή τροφή, χωρίς καμία κρατική μέριμνα. Οι αποθήκες έχουν αδειάσει. Τα ζώα αδυνατίζουν, πέφτουν, πεθαίνουν. Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν το έργο μιας ζωής να σβήνει μπροστά στα μάτια τους και η κυβέρνηση τους λέει αν δεν έχετε ζωοτροφές πάρτε δάνεια από την τράπεζα Πειραιώς, έχουμε κάνει συμφωνία.

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι «μέτρο βιοασφάλειας». Είναι συστηματική κακοποίηση ζώων και κατάφωρη παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Νομική βάση – Πολλαπλές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου

Η Ελλάδα παραβιάζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 – Animal Health Law. Ορίζει ότι τα μέτρα για ζωονόσους πρέπει να είναι:

– αναλογικά,

– τεκμηριωμένα,

– να μην προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που αποτρέπουν.

Ο πολύμηνος εγκλεισμός χωρίς τροφή προκαλεί ανυπολόγιστη ζημιά.

Οδηγίες της ΕΕ για την ευζωία των ζώων

Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα ζώα:

– έχουν επαρκή τροφή,

– δεν υποβάλλονται σε περιττό πόνο,

– δεν βρίσκονται σε συνθήκες που προκαλούν άγχος, εξάντληση ή θάνατο.

Σήμερα στην Ελλάδα, όλα αυτά παραβιάζονται.

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – Άρθρο 13

Η Ένωση και τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ευζωία των ζώων ως αισθανόμενων όντων. Η ασιτία δεν είναι «παράπλευρη απώλεια». Είναι βασανισμός.

EFSA – Η επιστήμη μιλάει, η Ελλάδα αγνοεί

Η EFSA, στην έκθεσή της για τα capripoxviruses, αναφέρει ότι:

– Ο εμβολιασμός είναι αποτελεσματικός και διεθνώς εφαρμοσμένος.

– Η θνησιμότητα της ευλογιάς είναι χαμηλή όταν τα ζώα έχουν επαρκή φροντίδα.

– Τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να λαμβάνουν υπόψη την ευζωία και την οικονομική βιωσιμότητα.

Η Ελλάδα επέλεξε:

– όχι εμβολιασμό,

– όχι αναλογικότητα,

– όχι ευζωία,

– όχι στήριξη.

Επέλεξε τον δρόμο που οδηγεί στη μαζική κατάρρευση.

FVE – Η φωνή των Ευρωπαίων κτηνιάτρων

Η Federation of Veterinarians of Europe (FVE) έχει προειδοποιήσει ότι:

– Ο παρατεταμένος εγκλεισμός χωρίς επαρκή διατροφή είναι σοβαρή παραβίαση ευζωίας.

– Τα μέτρα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμα και επιστημονικά τεκμηριωμένα.

– Η ασιτία προκαλεί δευτερογενή νοσήματα, αυξημένη θνησιμότητα και ανεπανόρθωτη ζημιά.

Στην Ελλάδα, αυτά δεν είναι θεωρητικά σενάρια. Είναι η καθημερινότητα. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.

Η DG SANTE ορίζει ότι:

– Τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε risk assessment.

– Η ευζωία των ζώων είναι υποχρεωτική, όχι προαιρετική.

– Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφεύγουν μέτρα που προκαλούν δυσανάλογη ζημιά.

Στην Ελλάδα, η ζημιά δεν είναι δυσανάλογη. Είναι ολική. Η ασιτία σκοτώνει περισσότερο από την ευλογιά. Η ευλογιά έχει συγκεκριμένη θνησιμότητα. Η ασιτία έχει πολύ μεγαλύτερη. Σήμερα:

– ζώα πέφτουν από εξάντληση,

– γάλα δεν υπάρχει,

– παραγωγή δεν υπάρχει,

– οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χρήματα ούτε για να ζήσουν οι ίδιοι.

Η ευλογιά δεν κατέστρεψε την κτηνοτροφία. Τα μέτρα την κατέστρεψαν. Ζητώ από την Επιτροπή Αναφορών, τη DG AGRI και τη DG SANTE:

Να διερευνήσουν άμεσα την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να εξετάσουν αν η Ελλάδα παραβιάζει τις οδηγίες EFSA – FVE – SANTE. Να απαιτήσουν από τις ελληνικές αρχές:

– άμεση παροχή ζωοτροφών,

– άρση του παρατεταμένου εγκλεισμού,

– εφαρμογή εμβολιασμού,

– αποζημίωση των παραγωγών,

– επιστροφή σε επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα.

Να αποσταλεί κλιμάκιο της ΕΕ για επιτόπια αξιολόγηση.

Αυτή η αναφορά δεν είναι γραφειοκρατικό έγγραφο. Είναι κραυγή αγωνίας. Είναι η φωνή ανθρώπων που βλέπουν τα ζώα τους να πεθαίνουν. Είναι η φωνή οικογενειών που χάνουν το εισόδημά τους. Είναι η φωνή μιας υπαίθρου που αργοσβήνει. Η ευλογιά δεν θα καταστρέψει την ελληνική κτηνοτροφία. Η αδιαφορία θα το κάνει.

Ζητώ την άμεση παρέμβασή σας.

Για το Αγροτικό κτηνοτροφικό κόμμα Ελλάδας – ΑΚΚΕΛ ο πρόεδρος

Ευάγγελος (Βάκης) Τσιομπανίδης