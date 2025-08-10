Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της περιφέρειας

Tα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, με το κόστος παραγωγής που είναι δυσβάσταχτο, τις πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το πρόβλημα της λειψυδρίας, που οφείλεται στην απουσία των μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την έκρηξη του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και το μείζον ζήτημα της ευλογιάς, που έχει ξεκληρίσει πάνω από 70.000 αιγοπρόβατα σε όλη τη Θεσσαλία, απασχόλησαν τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν στη Λάρισα οι Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) της Θεσσαλίας.

O πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, παρουσίασε τα αιτήματα και τις ενστάσεις των παραγωγών, ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και την εφαρμογή δίκαιου συστήματος επιδότησης, που δεν θα τιμωρεί τους έντιμους και δεν θα επιτρέπει την εκμετάλλευση των κονδυλίων από λίγους. Υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση των αγροτών θα συνεχιστεί για να σημειωθούν άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις: «Δεν είναι μόνο το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές, αλλά και ποινικές ευθύνες, καθώς πλέον έχει “σπάσει” το απόστημα, με σύσσωμη την κοινωνία να βλέπει τις συνέπειες. Πρέπει τα “σπασμένα” να τα πληρώσουν οι ιθύνοντες και όχι ο απλός κόσμος και οι αληθινοί αγρότες του μόχθου».

Ιδιαίτερη αναφορά από τον κ. Μαρούδα έγινε στο ζήτημα της ζωονόσου της ευλογιάς, από την εξάπλωση της οποίας χιλιάδες ζώα στην περιοχή έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση λόγω ασθένειας, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να μείνουν χωρίς εισόδημα και χωρίς ουσιαστικές αποζημιώσεις για την απώλεια αυτή. Αναφερόμενος στο ζήτημα της έλλειψης αρδευτικού νερού, που βασανίζει τα αγροτικά νοικοκυριά αυτή την περίοδο, τόνισε ότι «αυτό οφείλεται στην απουσία έργων υποδομής και στην πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού που ακολουθεί η κυβέρνηση με βάση τις κατευθύνσεις και τις Οδηγίες της ΕΕ και διαμορφώνει το πλαίσιο πλήρους εμπορευματοποίησης της διαχείρισής του με κριτήριο τη λογική “κόστους-οφέλους”».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μίλησε για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο να γίνει μία ανοιχτή πανθεσσαλική σύσκεψη αγροκτηνοτρόφων, ώστε να οργανωθεί αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με σκοπό την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Προειδοποίησε, δε, για έναν θερμό Σεπτέμβριο.