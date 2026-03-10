ΣΕΑΟΠ: Άνοδος σε παραγωγή, εξαγωγές και κατανάλωση το 2024

Η ελληνική ποτοποιία και αποσταγματοποιία φαίνεται να ξαναπαίρνει την ανοδική της πορεία το 2024, μετά την πτώση του 2023, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ). Η παραγωγή, η κατανάλωση και οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατέγραψαν σημαντική αύξηση, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ισχυρή εξαγωγική δυναμική του κλάδου, ακόμη και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική παραγωγή το 2024 ανήλθε στα 21,4 εκατομμύρια λίτρα καθαρής αλκοόλης, καταγράφοντας άνοδο +3,2% σε σχέση με το 2023, όταν η παραγωγή είχε σημειώσει μικρή κάμψη (-2,3%). Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 0,7 εκατομμύρια λίτρα περισσότερης αλκοόλης και ενισχύει τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου κατά 20,1% στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2015–2024). Ο Σύνδεσμος, μάλιστα, επισημαίνει ότι η ελληνική ποτοποιία παρουσιάζει διαχρονικά πρόοδο, έχοντας διατηρήσει δυναμική πορεία ακόμη και μέσα στις δύσκολες συνθήκες της προηγούμενης δεκαετίας, όπως η πανδημία COVID-19, που είχε επηρεάσει έντονα την εσωτερική κατανάλωση το 2020.

Σταθερά υψηλά οι εξαγωγές, σε άνοδο η εγχώρια κατανάλωση

Η εγχώρια κατανάλωση των ελληνικών ποτών και αποσταγμάτων, παρά τις διακυμάνσεις, συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2024 η κατανάλωση έφτασε τα 7,3 εκατομμύρια λίτρα καθαρής αλκοόλης, σημειώνοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τάση αυτή ακολουθεί την εντυπωσιακή ανάκαμψη του 2021 (+24,5%) και του 2022 (+24,2%), ενώ το 2023 η αύξηση ήταν 4,85%.

Στην εσωτερική αγορά, το υψηλό κόστος των αλκοολούχων ποτών, βεβαίως, παραμένει πρόκληση, καθιστώντας τα προϊόντα λιγότερο προσιτά για τον μέσο καταναλωτή, ενώ η στροφή προς μη αλκοολούχα ποτά και νέες επιλογές επηρεάζει τη ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται, λανσάροντας νέα προϊόντα και εμπορικά σήματα και υλοποιώντας στοχευμένες στρατηγικές προώθησης για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην εγχώρια αγορά.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές, η εξαγωγική δραστηριότητα της ελληνικής ποτοποιίας διατηρεί σταθερά υψηλά επίπεδα. Το 2024 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3% σε όγκο, φτάνοντας τα 13,9 εκατομμύρια λίτρα καθαρής αλκοόλης (δηλαδή 1,4 εκατομμύρια φιάλες περισσότερες σε σύγκριση με το 2023). Η αξία τους, μάλιστα, ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα 100 εκατ. ευρώ (114,5 εκ. ευρώ έναντι 106,2 εκ. ευρώ το 2023), ενώ η συνολική αύξηση σε ορίζοντα δεκαετίας (2015–2024) αγγίζει το 16,6%. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, βέβαια, ότι περίπου το 78% των εξαγόμενων ελληνικών αλκοολούχων ποτών φέρει Γεωγραφική Ένδειξη, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την προστιθέμενη αξία του προϊόντος.

Οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή και τις εξαγωγές, ωστόσο η εγχώρια αγορά συνεχίζει να αντιμετωπίζει πίεση λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, γραφειοκρατίας και πληθωριστικών πιέσεων. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΕΑΟΠ υπογραμμίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την προσαρμογή του ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την υλοποίηση προγράμματος προβολής των ελληνικών αποσταγμάτων στο εξωτερικό. Πρόκειται για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, παρότι με την επίλυσή τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

«Ευκαιρίες και προκλήσεις συνυπάρχουν στον κλάδο», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, κ. Μαυράκης, χαρακτηρίζοντας το 2024 έτος ανάκαμψης και ενίσχυσης της παραγωγής και των εξαγωγών, παρά τις συνεχείς πιέσεις στο κόστος παραγωγής, τον υψηλό πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η ελληνική ποτοποιία απέδειξε για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά της, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να διατηρήσουν τη δυναμική τους τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά.