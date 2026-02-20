Μονόδρομος οι εξαγωγές για τα αρωματικά φυτά

Μακρά είναι η πορεία που έχει ακολουθήσει ο Γιώργος Τράκας στο Μαίναλο με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Αφετηρία αποτέλεσε αρχικά η καλλιέργεια μικροποσοτήτων το 2008, που απέφεραν ένα μικρό συμπληρωματικό εισόδημα, ενώ στη συνέχεια η δραστηριότητα εξελίχθηκε σε συστηματική καλλιέργεια με όρους επαγγελματικούς.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Όσοι θέλουν να κερδίσουν από την καλλιέργεια πρέπει να στοχεύσουν στις αγορές του εξωτερικού, καθώς είναι μονόδρομος για να αφήσουν κέρδος. Η εσωτερική αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα, τόσο λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών όσο και λόγω των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι έμποροι, προκειμένου οι ίδιοι να καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους.

Οι βόρειες χώρες, που αποτελούν καλή αγορά για τα αρωματικά φυτά, απαιτούν πιστοποίηση και προϊόντα χωρίς ποιοτικά προβλήματα από ζιζανιοκτόνα». Σχετικά με την καλλιέργεια, τονίζει: «Τα αρωματικά φυτά, επειδή είναι και φαρμακευτικά, χρειάζονται σεβασμό στις συνθήκες ανάπτυξής τους. Η προσπάθεια για μεγαλύτερη παραγωγή με μη φυσικούς τρόπους μειώνει την ποιότητα».

Όσον αφορά τις τιμές και τις αποδόσεις, ο κ. Τράκας αναφέρει: «Το τσάι που χρησιμοποιείται και για αναψυκτικό είχε προπερασμένη χρονιά τιμή 4,80–5 ευρώ το κιλό. Φέτος, λόγω σημαντικής έλλειψης, το ματσάκι πωλείται από 13 έως 18 ευρώ το κιλό».