ΣΕΒΓΑΠ για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να πληρωθούν από εθνικά κονδύλια

Τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στη μεταποίηση και την αγορά γάλακτος επισημαίνει ο ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος των γαλακτοβιομηχανιών) από την καθυστέρηση στην οικονομική στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, αλλά και των ζωνών γάλακτος που έχουν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα διακίνησης των ζωοτροφών. Επίσης, αφού χαρακτηρίσει «θεωρητικά αυστηρότερα» τα μέτρα ελέγχων του ΥΠΑΑΤ, υποστηρίζει ότι αυτά «δεν έχουν αποδώσει».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ:

Η ζωονόσος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δυστυχώς συνεχίζει να βρίσκεται εκτός ελέγχου έχοντας καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, και έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά αρκετές μεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης της Α’ ύλης.

Τα θεωρητικά αυστηρότερα μέτρα ελέγχων που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο δεν έχουν αποδώσει.

Είμαστε οι μόνοι ίσως που έχουμε τονίσει ότι τα μέτρα βιοασφάλειας θα έπρεπε να είναι ακόμη αυστηρότερα και επιμένουμε σε αυτό. Αυτό το μέτρο όμως δεν μπορεί να αποδώσει μόνο του. Αρκεί κανείς να δει την βασική αιτία πίσω από την μη εφαρμογή των μέτρων. Oi κτηνοτρόφοι π.χ. που δεν τηρούν τα μέτρα, κατά κανόνα δεν ωθούνται στην εκτροπή λόγω κάποιας έμφυτης παραβατικής συμπεριφοράς η νοοτροπίας (όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία). Την προβληματική αυτή τάση των άκρως επικίνδυνων ανομιών από πλευράς κτηνοτρόφων την τροφοδοτεί κυρίως ένας πολύ σημαντικός λόγος. Η απεγνωσμένη αντίδρασή τους για την επιβίωση τους καθότι δεν υπάρχουν ΑΜΕΣΕΣ και ρεαλιστικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους όχι μόνο για την σφαγή των ζώων αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών. Η μη πληρωμή η ακόμη και η μη έγκαιρη πληρωμή λόγω της καθυστέρησης εγκρίσεων σχετικών κονδυλίων από την ΕΕ δεν αποτελεί καθόλου δικαιολογία. Οι αποζημιώσεις θα έπρεπε από την 1η στιγμή να ήταν ΑΜΕΣΕΣ από εθνικά κονδύλια με δεδομένο ότι οι εγκρίσεις των κοινοτικών κονδυλίων καθυστερούν. Αν όλα τα παραπάνω εφαρμόζονταν από την 1η στιγμή, θα εξέλειπαν οι λόγοι που εκκινούν τις παραβατικές ενέργειες και σίγουρα δεν θα χρειαζόντουσαν καθόλου τεράστια κονδύλια αποζημιώσεων που απαιτούνται σήμερα και το κυριότερο θα είχαμε αποφύγει αυτή την απίστευτη εξάπλωση της ζοωνόσου.

Αν δεν συνυπάρξουν ταυτόχρονα και τα δυο αυτά μέτρα, (αυστηρότατα μέτρα βιοασφάλειας και ταυτόχρονα ΑΜΕΣΗ αποζημίωση των κτηνοτροφών για οποιαδήποτε απώλεια υφίστανται) δεν θα υπάρξει βελτίωση στην πολύ κακή εικόνα της κτηνοτροφίας που έχει σήμερα η χώρα μας. Τη θετική επίπτωση στην ζωονόσο που θεωρητικά αναμένεται να φέρει η πτώση της θερμοκρασίας τους επόμενους μήνες, δεν πρέπει καθόλου να εκληφθεί ως επιτυχία του συστήματος ελέγχων αλλά απεναντίας θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν όλοι για την εφαρμογή πιο εκτεταμένων και αποτελεσματικών απολυμάνσεων με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες προς όλους.

Γι’ αυτό απευθύνουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, έκκληση για την άμεση λήψη αυτών των μέτρων γιατί οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που είναι ήδη αισθητές, θα είναι δυσθεώρητες.

Τέλος χρειάζεται ακόμη πιο επισταμένη και στοχευμένη πληροφόρηση (κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα) προς όλους τους κτηνοτρόφους και όλους όσους θεωρούν τον εμβολιασμό ως λύση στο πρόβλημα, για να πάψει επιτέλους αυτή η συζήτηση και η παραπληροφόρηση που οδηγεί σε απαράδεκτα φαινόμενα που ζούμε σήμερα, δηλαδή της παράνομης εισαγωγής και χρήσης τέτοιων εμβολίων που πρέπει άμεσα με τις ανάλογες κυρώσεις να σταματήσουν!