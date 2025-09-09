Παραμένει στο «τιμόνι» της ΠΕΜΕΤΕ ο Κώστας Ζούκας

Μετά τις αρχαιρεσίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα του νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), το οποίο θα οδηγήσει την Ένωση στην επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη θέση του Προέδρου παραμένει ο Κώστας Ζούκας (ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ), ενώ αντιπρόεδροι εκλέχθηκαν ο Κώστας Κοντίνος (ΙΝΤΕΑΛ ΑΕ) και ο Άρης Κωνσταντόπουλος (Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ). Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Χάρης Σιούρας (ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ), ενώ καθήκοντα Ταμία θα έχει ο Γιάννης Αναγνωστάκος (ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΕ).

Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης, ως μέλη, οι: Γιάννης Καλόγηρος (ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΕ), ο Βασίλης Καμαριάρης (PELOPAC ΑΕ), ο Λεωνίδας Πρ. Κωνσταντόπουλος (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ) και ο Λευτέρης Πλατανησιώτης (ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ).

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος, κ. Κώστας Ζούκας, τόνισε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο «θα εργαστεί με υπευθυνότητα και συλλογικότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της, προς όφελος των μελών και συνολικά του κλάδου».

Οι προκ΄΄λήσεις και η πορεία του κλάδου

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, κ. Κώστας Ζούκας, υπογράμμισε στη συνέλευση ότι τα έτη 2024 και 2025 μέχρι σήμερα ανέδειξαν πρωτόγνωρες προκλήσεις για τον εξαγωγικό αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα για την επιτραπέζια ελιά.

Παρά τις δυσκολίες, ο κλάδος επέδειξε εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Και το 2024 οι εξαγωγές του προϊόντος συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ ύψους €796 εκατ., με αύξηση 29,3% σε σύγκριση με το 2023.

Την ίδια περίοδο, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ το σύνολο των εξαγωγών της χώρας σημείωσε μείωση 2,2%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τον δυναμισμό των εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών, καθώς και την καθοριστική συμβολή τους τόσο, στην ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, όσο και στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις για την εξέλιξη των εξαγωγών του προϊόντος το 2025, καθώς οι προκλήσεις και τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας που περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της προσφοράς του προϊόντος και του κόστους μεταποίησης του, επιβεβαιώθηκαν οι εξής επιβαρυντικοί παράγοντες:

-Οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις, που διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών.

-Η κλιματική κρίση, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει τα δεδομένα της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του προϊόντος.

-Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, που αποτελεί απόρροια και του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και πλήττει εξίσου τον πρωτογενή τομέα όσο και τη μεταποίηση

Αντίστοιχα, στο σκέλος της ζήτησης, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία σε συνδυασμό με την διολίσθηση του δολαρίου αυξάνει σημαντικά το κόστος του προϊόντος στην αμερικανική αγορά πλέον του 25%.

Η αύξηση αυτή συνιστά άμεση απειλή για μείωση των πωλήσεων, καθώς η υψηλότερη τιμή θα περιορίσει την κατανάλωση, ενώ παράλληλα η ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση ανταγωνιστριών τρίτων χωρών θα οδηγήσει σε απώλεια του μεριδίου πωλήσεων στην πλέον στρατηγικής σημασίας αγορά επιτραπέζιων ελιών για την χώρα μας.

Οι Έλληνες εξαγωγείς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες συνθήκες:

✓ αφενός να απορροφήσουν και να διαχειριστούν τα αυξημένα κόστη, και

✓ αφετέρου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας μεριδίων σε μια αγορά όπως οι ΗΠΑ, η οποία εμφανίζει πλέον τάσεις συρρίκνωσης.

Σημειώνεται ότι σε μια άλλη αγορά, αυτή της Αυστραλίας, ήδη καταγράφονται απώλειες επειδή οι καταναλωτές έχουν υποστεί σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος τους λόγω της επιβαρυντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό την προσαρμοστικότητα τους στις νέες εξελίξεις αλλά σε αυτό το πλαίσιο, επισημάνθηκε με έμφαση και η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την Πολιτεία, ιδιαίτερα σε αγορές-κλειδιά όπως οι ΗΠΑ, όπου η ελληνική επιτραπέζια ελιά κινδυνεύει να χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Τέλος, έγινε αναφορά στην τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2025/26, η οποία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη (2024/25). Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν μειωμένη εγχώρια παραγωγή σε σύγκριση με τον ιδιαίτερα υψηλό όγκο της περσινής, που σε κάθε περίπτωση όμως θα καλύψει τις εξαγωγικές ανάγκες της χώρας. Την ίδια ώρα που σε όλες τις ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες της Μεσογείου αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένος όγκος σε σχέση με την περσινή ελλειμματική παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, γεγονός που θα διαμορφώσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού και πίεσης στις διεθνείς αγορές.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, κ. Κώστας Ζούκας, επισήμανε: «Η ΠΕΜΕΤΕ παραμένει σταθερός και αξιόπιστος θεσμικός εκφραστής του κλάδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χωρίς τις εξαγωγές δεν θα υπήρχε ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες οικογένειες παραγωγών και εργαζομένων. Η τεράστια ανάπτυξη της καλλιέργειας επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς στην χώρα βασίστηκε στις πολυετείς και αποτελεσματικές προσπάθειες των Ελλήνων εξαγωγέων ανεβάζοντας τη χώρα μας στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στις εξαγωγές του προϊόντος».