Σήμερα φεύγουν οι εντολές στην τράπεζα για πληρωμές των παλιών Βιολογικών

Εντός της ημέρας αναμένεται να αποσταλούν στην τράπεζα οι εντολές πληρωμής για τα παλιά Βιολογικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, επιλύθηκαν τα διαδικαστικά ζητήματα που είχαν καθυστερήσει τις πιστώσεις, τις οποίες είχε προαναγγείλει με σχετική ανακοίνωση του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Πηγές του ypaithros.gr αναφέρουν ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής (σ.σ. δεν έχουν πάει στην τράπεζα ακόμα οι εντολές) για όλες τις περιφέρειες της χώρας, με εξαίρεση την Ήπειρο και την Κρήτη (και γι’ αυτές αναμένεται να ολοκληρθωθεί εντός της ημέρας – εκτός απροόπτου).

Στο ΦΕΚ οι Συνδεδεμένες, με αύξηση της ενίσχυσης ανά στρέμμα, για να προχωρήσει η πληρωμή τους

Εν τω μεταξύ, στο ΦΕΚ ξεκίνησαν να δημοσιεύονται οι τροποποιητικές αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους μιας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων που αναμένεται να πάρουν σειρά προκειμένου να πληρωθούν.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά το ΥΠΠΑΤ:

Οι πληρωμή των Συνδεδεμένων ενισχύσεων αφορά 82.362 δικαιούχοι το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 14,54 εκατ. ευρώ ενώ 12.343 ΑΦΜ είναι δεσμευμένα για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά:

Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων, η τελική τιμή ορίζεται στα 14 ευρώ ανά ζώο (αυξημένο κατά 2 ευρώ σε σχέση με την πρώτη δόση)

Καλαμπόκι: 52 ευρώ/στρ.

Πορτοκάλι: 40 ευρώ/στρ.

Σκληρό σιτάρι: 11,5 ευρώ/στρέμμα.

Ρύζι: 34,5 ευρώ/στρέμμα.

Ψυχανθή: 20,5 ευρώ/στρ.

Μήλα: 50 ευρώ/στρ.

Σπόροι-σποράς: 47 ευρώ/στρ.

Βιομηχανική ντομάτα: 50 ευρώ/στρ.

Βοοειδή: Μέτρο Α 100 ευρώ/ζώο, Μέτρο Β 220 ευρώ/ζώο, Μέτρο Γ 240 ευρώ/ζώο

To ypaithros.gr παρακολουθεί την εξέλιξη των πληρωμών και θα σας ενημερώνει με νεότερα ρεπορτάζ