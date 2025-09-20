«Τις επόμενες ημέρες» λέει από τον Ιούνιο ο Τσιάρας για τις πληρωμές των παλιών Βιολογικών

Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν βρει ακόμη τον δρόμο τους προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροτικό κλάδο. Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις πηγών του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έδιναν κάποιες ημερομηνίες για πληρωμές –κυρίως για τα παλιά Βιολογικά– πλέον επικρατεί απόλυτη σιγή ασυρμάτου, χωρίς καμία ένδειξη για πιθανές ημερομηνίες καταβολής.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διά στόματος Τσιάρα σε συνεντεύξεις του, συνεχίζει να αναφέρει ότι οι καθυστερημένες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν «τις επόμενες ημέρες», κάτι που ωστόσο έλεγε από τις αρχές του καλοκαιριού! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, διεμήνυσε ότι θα εξετάζει τα ζητήματα κατά προτεραιότητα. Επίσης, είπε, σύμφωνα με πηγές μας, ότι «δεν υπογράφει τίποτα, αν δεν περάσει πρώτα από ορκωτό ελεγκτή», εξηγώντας και το πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η διαδικασία έγκρισης των πληρωμών.

Επιπλέον, επειδή η ημέρα για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης πλησιάζει, το υπουργείο, αφουγκραζόμενο την εύλογη ανησυχία των παραγωγών που φοβούνται ότι και αυτή η πληρωμή θα έχει την τύχη των προηγουμένων, αναφέρει ότι «στόχος μας είναι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης».