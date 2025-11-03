Σωματείο Κρεοπωλών Σερρών: “Εκτοξεύθηκε” η τιμή κρέατος λόγω της ευλογιάς των προβάτων

Σε «ντόμινο» αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική «αλυσίδα» του νομού Σερρών, εξελίσσεται η κατάσταση με την ευλογιά των προβάτων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Σερρών Φάνης Καμπούρης τόνισε, πως ο αντίκτυπος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι μεγάλος και στα κρεοπωλεία, καθώς ο κόσμος έχει σταματήσει να ζητά αμνοερίφια εξαιτίας της κατάστασης.

Μία ακόμη βασική παράμετρος είναι, πως έχει «εκτοξευθεί» η τιμή του κρέατος στα κρεοπωλεία. «Έχει αυξηθεί πολύ η τιμή του προϊόντος με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν στραφεί σε άλλα είδη. Η τιμή έχει ξεφύγει και έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπούρης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο το πρόβλημα είναι μεγάλο κι όχι μόνο στα κρεοπωλεία, καθώς αφορά και τους αγρότες, αφού μένουν αδιάθετες καλλιέργειες που έχουν να σχέση με ζωοτροφές, είτε τριφύλλια, είτε καλαμπόκι, είτε σιτηρά.

Πηγή: ertnews.gr