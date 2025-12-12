Source.ag: Επένδυση εκατομμυρίων για τη γεωργία ελεγχόμενου περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε μία νεοφυής επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για γεωργία ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Η Source.ag, από την Ολλανδία, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδυάζει την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωργική επιστήμη για ακριβείς προβλέψεις, αυτόματη διαχείριση καλλιεργειών και συγκεντρωτικά δεδομένα. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, η εταιρεία υποστηρίζει καλλιεργητές, ώστε να κάνουν τη γεωργία ελεγχόμενου περιβάλλοντος πιο προσιτή, κερδοφόρα και επεκτάσιμη. Η πλατφόρμα της Source.ag έχει ήδη εγκατασταθεί σε περισσότερες από 300 θερμοκηπιακές μονάδες, καλύπτοντας 2.500 εκτάρια σε 18 χώρες, υποστηρίζοντας την καθημερινή παροχή ντομάτας, πιπεριάς και αγγουριού σε περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Η πρόσφατη χρηματοδότηση ενισχύει τους ρυθμούς ανάπτυξης με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για φρέσκα προϊόντα και η έλλειψη έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Με τα κεφάλαια αυτά, η Source.ag σκοπεύει να επιταχύνει την παγκόσμια επέκταση και την ανάπτυξη της γκάμας των AI προϊόντων της.