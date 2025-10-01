Σπύρος Πρωτοψάλτης: «Κατανοούμε την αγωνία και την αγανάκτηση των παραγωγών – Κάνουμε αγώνα δρόμου για να μπούμε σε μια καλύτερη ροή πληρωμών»

Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα γίνουν το προσεχές διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ερωτηθείς από το ypaithros.gr σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές αγροτών κα κτηνοτρόφων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η πρώτη προτεραιότητα ήταν να μην διακοπεί η ροή ευρωπαϊκών πόρων και να διασφαλιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών με επιπλέον ελέγχους.

Όπως διευκρίνισε, οι λόγοι που οδήγησαν στις καθυστερήσεις είναι το «πάγωμα» των πληρωμών τον Ιούλιο λόγω των ελέγχων στον οργανισμό από την Οικονομική Αστυνομία αλλά και οι επιπλέον διασταυρωτικοί έλεγχοι που απαιτούνται πριν προβεί ο Οργανισμός σε πληρωμές.

Ο κ. Πρωτοψάλτης διαβεβαίωσε ότι το ΥΠΑΑΤ έχει εξασφαλίσει τους πόρους, έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες θεσμικές διαδικασίες και τα αρχεία των πληρωμών βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως γίνεται αγώνας δρόμου για να εκκινήσουν οι πληρωμές μετά τους απαιτούμενους ελέγχους.

«Οι πληρωμές για τις ζωοτροφές 63 εκατ. ευρώ, για τα φερτά υλικά από τον Daniel 12 εκατ. ευρώ, οι αποζημιώσεις των θανατωθέντων ζώων που είναι 20 εκατ. ευρώ καθώς και τα παλαιά βιολογικά, όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί ως προτεραιότητες για να πληρωθούν οι δικαιούχοι, να στηριχθούν όλοι οι πραγματικοί παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που περιμένουν τα χρήματά τους και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια καλύτερη ροή πληρωμών» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ακολουθεί το video της δήλωσης του ΓΓ του ΥΠΑΑΤ στο ypaithros.gr

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025