“The Squeeze”: Ο πιο συναρπαστικός pitching διαγωνισμός για Agri-Food Startups έρχεται στις 14 Μαΐου

O αναμενόμενος pitching διαγωνισμός «The Squeeze» του Orange Grove επιστρέφει δυναμικά την Τρίτη 14 Μαΐου, στις 18:00, και, φέτος, είναι αφιερωμένος στις startups από τον τομέα της Αγρο-τεχνολογίας και των Τροφίμων, με συν-διοργανωτές την Πρεσβεία της Ολλανδίας και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα!

Οκτώ καινοτόμες startups θα αναμετρηθούν και πάλι στη σκηνή του Orange Grove, στο πλαίσιο του διαγωνισμού-θεσμός στο χώρο των startups, και θα «πιτσάρουν» τις επιχειρηματικές τους ιδέες μπροστά σε ένα πάνελ διακεκριμένων κριτών από τις Η.Π.Α., την Ολλανδία και την Ελλάδα. Ένας συναρπαστικός διαγωνισμός που ξεχωρίζει για τις καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που παρουσιάζονται αλλά και τις ευκαιρίες δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς το κοινό συνθέτουν επενδυτές, δημοσιογράφοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, φιλόδοξοι startuppers και μέλη του startup οικοσυστήματος, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

To διεθνές πάνελ κριτών του φετινού διαγωνισμού “The Squeeze” θα αποτελέσουν οι:

Alphons van Broekhoven , Director at Reggeborgh

, Director at Reggeborgh Amu Fowler, Managing Director at ViveDC

Managing Director at ViveDC Arjan de Jong , Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall

, Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall Μαρίσα Αντωνοπούλου, Business Development Manager του Action Finance Initiative

Παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και startup μέντορας με έδρα το Τελ Αβίβ, Jan Franke.

Μια ημέρα πριν το “The Squeeze”, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τους κριτές στην εκδήλωση “Orange Stories,” στη διάρκεια της οποίας οι κριτές θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις προκλήσεις στην επιχειρηματική τους πορεία, απαντώντας στις ερωτήσεις του κοινού.

Φέτος, το “The Squeeze” αποτελεί επίσημη εκδήλωση “Road to GES”, στο πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ολλανδίας και των Η.Π.Α. για τη διοργάνωση του Global Entrepreneurship Summit (www.ges2019.org) που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη, 4-5 Ιουνίου 2019. Το θέμα του GES 2019 είναι The Future Now και πρόκειται να προσελκύσει 2.000 επιχειρηματίες, επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπρόσωπους των οικοσυστημάτων καινοτομίας, εστιάζοντας σε πέντε τομείς: Αγροτική Παραγωγή και Τρόφιμα, Επικοινωνία και Συνδεσιμότητα, Ενέργεια, Υγεία και Υδάτινοι Πόροι. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θα αποτελέσουν σημεία ενδιαφέροντος του συνεδρίου.

Μετά το διαγωνισμό, η ξεχωριστή εκδήλωση θα συνεχιστεί με ευκαιρίες δικτύωσης, άφθονη μπύρα, προσφορά της Heineken, του μεγάλου χορηγού του Orange Grove καθώς και με λαχταριστή πίτσα που προσφέρει ο υποστηρικτής της εκδήλωσης, L’ Artigiano. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η εφημερίδα «Καθημερινή» και το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ.

Ο διαγωνισμός “The Squeeze” είναι ανοιχτός προς το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή σας έγκαιρα στο Eventbrite! (https://www.eventbrite.com/e/the-squeeze-tickets-46398106987)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.orangegrove.eu